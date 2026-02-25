Fenerbahçe’den Partizan’a Pankartlı Cevap: “Hepiniz Türksünüz”
Fenerbahçe’nin Partizan ile deplasmanda oynadığı maçta Sırp taraftarlar Osmanlı Padişahı Sultan I. Murad’ın Kosova Savaşı sırasında Sırp şövalyesi Miloş Obiliç tarafından bıçaklandığını gösteren bir pankart hazırlamıştır. Fenerbahçe de bugün konuk ekttiği Partizan’a pankartla cevap verdi. Osmanlı Devleti’nin tüm Balkanları fethetmesine gönderme yapan pankartta “Hepiniz Türksünüz” ifadeleri yer aldı.
Fenerbahçe ile Sırbistan’ın Partizan takımı arasındaki “pankart savaşına” bugün bir yenisi daha eklendi.
Fenerbahçeli taraftarların hazırladığı pankart 👇
