Fenerbahçe’den Partizan’a Pankartlı Cevap: “Hepiniz Türksünüz”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
25.02.2026 - 22:38

Fenerbahçe’nin Partizan ile deplasmanda oynadığı maçta Sırp taraftarlar Osmanlı Padişahı Sultan I. Murad’ın Kosova Savaşı sırasında Sırp şövalyesi Miloş Obiliç tarafından bıçaklandığını gösteren bir pankart hazırlamıştır. Fenerbahçe de bugün konuk ekttiği Partizan’a pankartla cevap verdi. Osmanlı Devleti’nin tüm Balkanları fethetmesine gönderme yapan pankartta “Hepiniz Türksünüz” ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe ile Sırbistan’ın Partizan takımı arasındaki “pankart savaşına” bugün bir yenisi daha eklendi.

Sırp taraftarlar, Belgrad Arena’da oynanan maçta Sultan I. Murad’ın Kosova Savaşı sırasında Sırp şövalyesi Miloş Obiliç tarafından bıçaklandığı anı tasvir eden dev bir pankart açmıştı.

Fenerbahçeli taraftarları, bugün oynanan maçta bu pankarta cevap verdi. “Hepiniz Türksünüz” yazan pankartta Osmanlı Devleti’nin tüm Balkanları fethettmesi ve uzun süre hüküm sürmesine gönderme yapıldı.

Fenerbahçeli taraftarların hazırladığı pankart 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
