Osmanlı'da 81 İlin Eski Adları Neydi? Meğer O İllerin Adı Hiç Değişmemiş!

Osmanlı'nın yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kuruluşunun ardından ülkemizde idari sistemlerde değişiklikler oldu. İki yıl sonra bazı ilçeler, il statüsüne kavuştu. Şehirlerimizin sayısı da yıllar içerisinde artmaya devam etti. Elbette şehirlerin isimlerinde de değişiklikler oldu. Fakat bazı iller var ki isimleri yıllar boyunca hiç değişmedi!

İşte şehirlerimizin Osmanlı'daki isimleri.

Kaynak: Devlet Arşivleri