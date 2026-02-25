onedio
Osmanlı'da 81 İlin Eski Adları Neydi? Meğer O İllerin Adı Hiç Değişmemiş!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.02.2026 - 22:37

Osmanlı'nın yıkılışı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin resmen kuruluşunun ardından ülkemizde idari sistemlerde değişiklikler oldu. İki yıl sonra bazı ilçeler, il statüsüne kavuştu. Şehirlerimizin sayısı da yıllar içerisinde artmaya devam etti. Elbette şehirlerin isimlerinde de değişiklikler oldu. Fakat bazı iller var ki isimleri yıllar boyunca hiç değişmedi!

İşte şehirlerimizin Osmanlı'daki isimleri.

Kaynak: Devlet Arşivleri

Günümüzdeki şehirlerin isimleri, Osmanlı döneminde farklıydı.

Osmanlı dönemine ait arşivler, Anadolu ve Rumeli'deki şehirlerin isimlerinde farklılıklar yaşandığını ortaya koyuyor. 81 ilimizin bazılarının isminin tamamen değiştiği, bazılarının benzer isimler aldığı, bazılarının ise yıllardır aynı isme sahip olduğu görülüyor. 

T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün 2017 tarihli Tahir Sezen tarafından kaleme alınan 'Osmanlı Yer Adları' Yayını'nda, şehirlerimizin yıllar içerisinde değişen isimlerine yer veriliyor.

İşte, şehirlerimizin Osmanlı'daki eski adları;

Bazı şehirlerin isimlerinde yalnızca harfler değişmiş!

İsmi hiç değişmeyen illerimiz de var.

Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
