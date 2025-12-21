Eski Sevgililerini Bir Gruba Toplasak Grubun Adı Ne Olurdu?
Bazı eski sevgililer vardır, aradan yıllar geçse bile aynı temadan şaşmazlar. Kimisi ghost’lar, kimisi dramatik final yapar, kimisi hala storylerine bakar. Bu testte eski defterleri tek tek açmıyoruz ama ortak bir tabloya bakıyoruz. Cevaplarını dürüst ver, biz de eski sevgililerinin WhatsApp grubuna en uygun ismi koyalım. Bildirimler açık, drama hazır!
1. Ayrılıklar genelde nasıl bitti?
2. Eski sevgililerinin ortak özelliği ne olurdu?
3. En çok duyduğun cümle hangisi?
4. Ayrılık sonrası durumları nasıl olurdu?
5. Eski sevgililerinin sana hissettirdiği duygu?
6. Tartışma anlarında tavırları nasıldı?
7. İlişkinin en zor tarafı neydi?
8. Eski sevgililerinle ilgili pişmanlığın?
9. Sana en çok neyi öğrettiler?
10. Onları bir arada düşününce ilk his?
Grup Adı: “Kafası Karışıklar Derneği”
Grup Adı: “Drama Kriz Merkezi”
Grup Adı: “Ulaşılamayanlar Kulübü”
Grup Adı: “Yanlış Zaman Doğru İnsanlar”
