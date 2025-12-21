onedio
Eski Sevgililerini Bir Gruba Toplasak Grubun Adı Ne Olurdu?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
21.12.2025 - 17:01

Bazı eski sevgililer vardır, aradan yıllar geçse bile aynı temadan şaşmazlar. Kimisi ghost’lar, kimisi dramatik final yapar, kimisi hala storylerine bakar. Bu testte eski defterleri tek tek açmıyoruz ama ortak bir tabloya bakıyoruz. Cevaplarını dürüst ver, biz de eski sevgililerinin WhatsApp grubuna en uygun ismi koyalım. Bildirimler açık, drama hazır!

1. Ayrılıklar genelde nasıl bitti?

2. Eski sevgililerinin ortak özelliği ne olurdu?

3. En çok duyduğun cümle hangisi?

4. Ayrılık sonrası durumları nasıl olurdu?

5. Eski sevgililerinin sana hissettirdiği duygu?

6. Tartışma anlarında tavırları nasıldı?

7. İlişkinin en zor tarafı neydi?

8. Eski sevgililerinle ilgili pişmanlığın?

9. Sana en çok neyi öğrettiler?

10. Onları bir arada düşününce ilk his?

Grup Adı: “Kafası Karışıklar Derneği”

Bu grupta netlik yok, niyetler flu. Eski sevgililerinin ortak noktası kararsızlık ve duygusal gelgitler. Seni severler ama ne istediklerini bilmezler. Sen de bu ilişkilerden sonra netlik senin için olmazsa olmaz haline gelmiş. Artık gri alanlara tahammülün az.

Grup Adı: “Drama Kriz Merkezi”

Bu grupta sesler yüksek, egolar devrede. Tartışmalar, güç savaşları ve duygusal yıpranma bol. Sen genelde anlayan taraf olmuşsun ama karşılığında yorulmuşsun. Bu deneyimler sana sınır koymayı ve “her savaşı kazanmak zorunda olmadığını” öğretmiş.

Grup Adı: “Ulaşılamayanlar Kulübü”

Bu grup hep meşgul, hep uzak, hep eksik. Eski sevgililerin fiziksel ya da duygusal olarak tam orada olmamış. Sen ise ilgiyi hak ettiğini fark etmişsin. Artık yarım mesajlara, yarım ilişkilere razı değilsin.

Grup Adı: “Yanlış Zaman Doğru İnsanlar”

Bu grupta kötü niyet yok ama denk gelmeyen hayatlar var. Sevgi var, çaba var ama zamanlama hep sorun. Bu ilişkiler seni olgunlaştırmış, duygusal farkındalığını artırmış. Kalbinde kırgınlıktan çok kabulleniş var.

