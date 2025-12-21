onedio
Ekonomik Krizlerde En Fazla Satılan 10 Ürün

Ecem Bekar
21.12.2025 - 17:01

Ekonomik krizler, yaşam tarzımızı, alışkanlıklarımızı ve hatta alışveriş tercihlerini değiştiren büyük dönemeçler. Her şeyin fiyatları hızla yükselirken, daha temkinli ve stratejik alışveriş yapmak gerekiyor. Ancak kriz zamanlarında bazı ürünler, tam bir kurtarıcı rolü üstleniyor. 

Herkesin bütçesini düşünerek, aynı zamanda işine yarayacak ürünlere yöneldiği bu dönemlerde hangi ürünler en çok satılıyor? İşte ekonomik krizlerde en fazla tercih edilen 10 ürün!

10. Düşük Maliyetli Moda Ürünleri

Kriz demek, stilini kaybetmek demek değil! Ancak düşük maliyetli moda ürünleri söz konusu olduğunda işler biraz daha değişiyor. İndirimli koleksiyonlar, ikinci el alışverişler ve yeni sezon kampanyaları, şık kalmak isteyen ama bütçesini zorlamak istemeyenler için ideal. Herkes modaya uygun olmak ister, ama kriz zamanlarında her şeyin başı ekonomi!

9. Spor Ekipmanları

Herkesin evde kaldığı bu dönemde, hem bedeni hem de ruhu sağlıklı tutmak çok önemli! Yoga matları, direnç bantları, dumbbell’lar gibi spor ekipmanları, ekonomik krizlerde popüler olan ürünler arasında. Evde spor yapmak, kriz zamanında hem fiziksel hem de mental sağlığı korumanın en iyi yollarından biri.

8. Günlük İhtiyaç Ürünleri

Krizde, temel ihtiyaçlardan şaşmak imkansız. Kağıt havlular, tuvalet kağıtları, çamaşır deterjanları, şampuanlar gibi günlük ürünler, her zaman almanız gereken temel şeyler. Bu ürünler, hem pratik hem de çok ihtiyaç duyduğumuz şeyler, bu yüzden sıkça tükeniyorlar.

7. Kendi Yiyeceğini Üretme Kitleri

Evde kalmak, biraz da doğayla yeniden bağ kurmak demek. Mini bahçe kitleri, fide setleri, hatta kendi ekmeğini yapma makineleri gibi ürünler, kriz dönemlerinde rağbet görüyor. Kendi gıdanı üretmek, hem ekonomik hem de eğlenceli bir çözüm olabilir. Kendin yetiştirdiğin domatesi almak, en büyük lükslerden biri olabilir!

6. Telefon ve Elektronik Aksesuarlar

Kriz zamanlarında yeni teknoloji ürünlerine yönelmek belki pahalı olabilir, ancak telefon aksesuarları gibi daha uygun fiyatlı ürünler her zaman popüler. Kulaklıklar, şarj cihazları, powerbank’ler gibi ürünler, ekonomik krizlerde de satışta hızla yükseliyor. Özellikle evde vakit geçirirken, teknolojik aletlerin yan aksesuarları, herkesin vazgeçilmezi haline geliyor.

5. Temizlik Ürünleri

Krizde hijyen öncelikli olunca, temizlik ürünlerine olan talep de patlıyor! Özellikle dezenfektanlar, çamaşır deterjanları ve yüzey temizleyiciler gibi ürünler, hem ekonomik hem de işlevsel oldukları için raflardan hızla tükeniyor. Evde daha fazla zaman geçirdikçe, temizlik malzemelerinin önemi de artıyor. Bu dönemde temizlik ürünlerini stoklamak, sağlığını korumak için önemli!

4. Pet Ürünleri

Evcil hayvan sahipleri için kriz dönemi, daha da dikkatli olmak anlamına geliyor. Evcil hayvan maması, kedi kumu, köpek oyuncakları gibi ürünler, evde kalan evcil hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için talep görüyor. Hayvan dostlarımıza bir yandan rahatlık, bir yandan eğlence sağlamak oldukça önemli.

3. İkinci El Ürünler

Yeniliktense, cebimizi zorlamamak daha mantıklı! İkinci el ürünler, ekonomiyi düşünerek alışveriş yapmanın en iyi yolu. Özellikle giyim, mobilya ve elektronik eşyalar ikinci el piyasasında çok tercih ediliyor. Hem cebini koruyorsun, hem de sürdürülebilir bir yaşam tarzı seçiyorsun. Ayrıca, o eski klasik vintage parçalar da bir başka cazibe unsuru!

2. Dondurulmuş Gıdalar

Kriz zamanlarında yemek yapmak zaman alabilir, bu yüzden dondurulmuş gıdalar en büyük dostumuz oluyor. Dondurulmuş pizzalar, sebzeler, tatlılar ve hatta hazır yemekler kriz zamanlarının kurtarıcıları arasında. Hem hızlı, hem pratik hem de çok ekonomik! Buzdolabında her zaman birkaç paket bulundurmak gerçekten faydalı.

1. Makarna ve Konserve Gıdalar

Krizde herkesin gönlünde taht kuran iki kelime: Makarna ve konserve. Bu ikili, hem uzun raf ömürleriyle hayat kurtarıyor hem de bütçeyi sarsmadan doyuruyor. Ton balığı, mısır, domates konservesi ve hazır çorbalar gibi ürünler, kriz anlarında tam anlamıyla rafları boşaltıyor.

