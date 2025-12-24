onedio
Bu Testte 10 Üzeri Yapan Gerçekten Coğrafya Biliyor!

Bu Testte 10 Üzeri Yapan Gerçekten Coğrafya Biliyor!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
24.12.2025 - 12:28

Haritalar, iklimler, ülkeler, dağlar, denizler… Coğrafya sadece ezber değil; dünyayı anlama biçimidir. Kimi zaman bir akarsu, kimi zaman bir sınır çizgisi bize insanlık tarihini bile anlatır. Bakalım sen dünyayı ne kadar iyi tanıyorsun?

Hazırsan kendini denemek için seni teste alalım!

1. Dünyanın en uzun nehri hangisidir?

2. Türkiye’nin en yüksek dağı hangisidir?

3. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Ekvator çizgisi üzerinde yer almaz?

4. Muson ikliminin en belirgin özelliği nedir?

5. Aşağıdaki denizlerden hangisi okyanus değildir?

6. Dünya nüfusunun en fazla olduğu ülke hangisidir?

7. Aşağıdakilerden hangisi bir boğazdır?

8. Çöl ikliminde en az görülen doğal unsur hangisidir?

9. Aşağıdakilerden hangisi beşeri coğrafya konusudur?

10. Aşağıdaki ülkelerden hangisi bir ada ülkesidir?

11. Türkiye’de en fazla yağış alan bölge hangisidir?

12. Aşağıdakilerden hangisi rüzgar aşındırma şeklidir?

