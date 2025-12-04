Eşref Rüya Fanları Buraya! Kaç Doğru Yapabileceksin?

Eşref ve Rüya’nın inişli çıkışlı, tutkulu, bazen sinirlendiren bazen kalp ısıtan hikayesine gerçekten hakim misin? Bu test, hem hafızanı hem de fanlık seviyeni ölçmek için hazırlandı. Bazı sorular seni şaşırtacak, bazıları “bunu bilmeyen var mı?” dedirtecek.

Hazırsan başla!