Eşref Rüya Fanları Buraya! Kaç Doğru Yapabileceksin?

Eşref Rüya Fanları Buraya! Kaç Doğru Yapabileceksin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
04.12.2025 - 11:20

Eşref ve Rüya’nın inişli çıkışlı, tutkulu, bazen sinirlendiren bazen kalp ısıtan hikayesine gerçekten hakim misin? Bu test, hem hafızanı hem de fanlık seviyeni ölçmek için hazırlandı. Bazı sorular seni şaşırtacak, bazıları “bunu bilmeyen var mı?” dedirtecek.

Hazırsan başla!

1. Kolay bir soruyla başlayalım. Nisan ve Eşref ilk nerede karşılaştı?

2. Peki, Eşref'in de içinde bulunduğu aileye ne ad verilir?

3. Eşref'in sağ kolu Gürdal'ın lakabı nedir?

4. Nisan'ın düğünde söylemek istemediği ve olaylara yol açan şarkı hangisidir?

5. Eşref hapisten kaçmak için hangi kılığa girdi?

6. Biraz zorlayalım. Eşref Ömer için aldığı halısahayı ne kadara aldı?

7. Yetimler ailesi Yakup babanın masasında toplam kaç kişi oturuyordu?

8. Dizide Eşref'in ilk repliğini hatırlıyor musun?

9. ''Ben içerdeyken alem değişmiş, bundan sonra alem buysa ......'' repliği tamamlayabilir misin?

