Moduna Göre Senin Şarjın % Kaç?
Hepimizin bir “şarj seviyesi” var aslında… Bazen enerjimiz tıpkı yüzde 5’e düşmüş telefon gibi çöküyor, bazen de yüzde 100 dolu batarya gibi hayata meydan okuyoruz. Peki senin gerçek enerji seviyen kaç? Sosyal hayatından ruh haline, sabah uyanma şekilden gün içinde nasıl beslendiğine kadar pek çok şey bu testi etkileyebilir.
Hazırsan, ruhunun pil yüzdesini ölçüyoruz… Test başlasın!
1. Kaç yaşındasın?
2. Sabah alarmın çaldığında ilk tepkin ne?
3. Gün içinde enerjini en çok ne tüketiyor?
4. Bir plan iptal edildi. Ne hissedersin?
5. Favori kahven hangisi?
6. Sabah kahvaltı rutinin nasıldır?
7. Peki sen telefonunu sessizde kullanan tiplerden misin?
8. Zaman içinde yolculuk yapsan nereye giderdin?
9. Uzun zamandır hoşlandığın biri seni akşam dışarı eğlenme çağırdı ancak ertesi sabah çok erken kalkman gerekiyor. Ne yaparsın?
%5
%25
%50
%100
