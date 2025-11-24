Moduna Göre Senin Şarjın % Kaç?

Senin pil seviyen şu sıralar oldukça düşük görünüyor. Günlük yaşantı, stres, uyku düzeni ve sorumlulukların seni ciddi anlamda yoruyor olmalı. Sanki şarja takılmadan çalışan bir telefon gibisin: bir noktadan sonra çöküş kaçınılmaz oluyor. Bu durum seni biraz karamsar veya isteksiz hissettirebilir ama bu hisler tamamen geçici. Görünen o ki kendine yeterince alan ayırmıyor, düzenli bir şekilde dinlenemiyor ve enerjini toplayacak aktiviteler yapamıyorsun. Sosyal planlar, iş/okul yoğunluğu ve günlük telaşlar seni sürekli tüketiyor. Bedeninin ve zihninin “Artık bir nefes al” dediği bu dönemde biraz yavaşlamaya ihtiyacın var. Hatta küçük bir rutin değişikliği bile büyük fark yaratabilir.