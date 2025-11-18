onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Astroloji Testleri
, İlişki Testleri
Burcuna Göre İlişkiler: Red, Green, Yellow mı, Yoksa Black Flag mı?

Burcuna Göre İlişkiler: Red, Green, Yellow mı, Yoksa Black Flag mı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.11.2025 - 09:14

Red Flag ve Green Flag bayraklarımıza yenileri eklendi; Black ve Yellow! Artık bir çoğumuz red ve green flaglerin ne anlama geldiğini bilsekte yeni bayrakların anlamına tam hakim olamayabiliriz. Ama en basit haliyle siyah bayrağın kırmızının daha yoğun hali olduğunu ve sarı bayrağında biraz dengesiz olduğunu söyleyebiliriz... Burcunu seçerek bu 4 bayraktan hangisinin ilişikilerin için en iyi yanım olduğunu bulabilirsin!

Haydi başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Burcunu seç:

Red Flag

Koç ilişkilerde dürüst, direkt ve hızlıdır. Sevdiğinde hemen sahiplenir, bağlanır ve gelecek planları kurar. Ancak aynı hızla sabırsızlığa, öfkeye, kıskançlığa veya aşırı rekabet duygusuna kapılabilir. Duyguların ani ve güçlüdür; tepki verirken düşünmek senin için bazen ikinci planda kalır. Senin Red Flag’in: Hızlı yükselip hızlı alevlenmek. Ama bu seni “kötü” yapmaz sadece duygularının yoğunluğunu yönetmen gerekir. Olgunlaştığında: tutkun sevgiyi harekete dönüştürür ve ilişkiye ateş, heyecan ve canlılık katar.

Green Flag

Boğa’nın ilişkide birincil ihtiyacı güven ve istikrardır. Sevdiği kişiye özen gösterir, sabırlıdır ve ilişkide kalıcılık arar. Duyguların kolay kolay değişmez; sadakatin ve sorumluluk duygun yüksektir. Partnerin yanında huzur, sıcaklık ve ev hissi bulur. Senin Green Flag’in: Koşulsuz bağlılık + duygusal istikrar. Dikkat edilmesi gereken: inatçılık ve değişime direnç. Ama sen bir kez sevdiğinde, sevgini uzun yıllar boyunca korursun.

Yellow Flag

İkizler ilişkide zihinsel uyumu ve sohbeti merkeze koyar. Eğlenceli, uyumlu ve büyüleyici olabilirsin fakat duyguların değişken olabilir. İlişki ciddileştiğinde yavaşlamak, kendi içini dinlemek ve duygularını netleştirmek zaman alabilir. Senin Yellow Flag’in: Bağlanmak istersin ama aynı anda özgürlüğünü kaybetmekten korkarsın. Bu durum partnerde belirsizlik hissi yaratabilir. Ama kendini ifade ettiğinde, ilişkide hem eğlence hem de sıcak bağlanma sağlayabilirsin.

Green Flag

Yengeç ilişkide “biz olma” enerjisini taşır. Bağlanmak, korumak ve sevilene kendi alanını açmak sende içgüdüseldir. Partnerine güven verir, şefkatle yaklaşır ve ilişkinin duygusal boyutunu beslersin. Senin Green Flag’in: İlişkiyi bir yuva haline getirme becerisi. Zorluk: aşırı hassasiyet, alınganlık ve geçmişte takılı kalma. Ancak doğru kişiyle, sen en healing (iyileştirici) sevgiyi sunarsın.

Red Flag

Aslan ilişkide cömert, tutkulu ve sadıktır. Sevdiğini parlatır ve kendisiyle gurur duyar. Ancak onay, değer görme ve ilgi ihtiyacı yüksek olabilir. Eğer bu ihtiyaç karşılanmazsa ego çatışmaları ortaya çıkabilir. Senin Red Flag’in: Partnerinin seni sürekli beğenmesini, takdir etmesini beklemek. Doğru dengede: sıcak, neşeli ve unutulmaz bir aşk yaşatırsın.

Green Flag

Başak ilişkide detayları önemser, emek verir, geliştirir, düzeltir. Sevgi senin için davranışlarda kendini gösterir. Partnerin yanında güvende hisseder; çünkü sen tutarlı ve gerçekçisin. Senin Green Flag’in: İlişkiye somut emek koyman. Dikkat: Fazla eleştirel olma eğilimi partnerde “yetersizlik” hissi yaratabilir. Sevgi + yumuşak iletişim = senin ideal dengen.

Yellow Flag

Terazi ilişki insanıdır, romantik, zarif ve uyumlu. Fakat “dengeyi korumak” adına kendi ihtiyaçlarını geri plana atabilirsin. Partnerine göre şekil almak, karar verememe veya çatışmadan kaçma ilişkiyi belirsiz hale getirebilir Senin Yellow Flag’in: Kendi isteklerini söylemekte gecikmen. Ama netleştiğinde, en uyumlu ve zarif ilişkileri kurarsın.

Black Flag

Akrep ilişkide her şeyi tamamen yaşar. Yüzeysel bağlantılar ilgisini çekmez. Sevdiğinde ruh birliği ister ama bu derinlik zaman zaman kıskançlık, kontrol, aşırı bağlanma veya manipülatif duygusal çekim yaratabilir. Senin Black Flag’in: Sevginin çok güçlü ve zaman zaman yutucu olması. Ama terapötik bir sevgin vardır: doğru insanla birlikteyken, aşk seninle büyür ve iyileşir.

Red Flag

Yay ilişkide neşe, macera ve hafiflik getirir. Partnerine ilham olur, yeni dünyalar açarsın. Fakat özgürlüğünü kaybetmekten korktuğun için duygusal yakınlık artınca geri çekilebilirsin. Senin Red Flag’in: Kaçış refleksi. Ama doğru partnerle, özgürlük ve bağlılığı aynı anda yaşayabilirsin.

Black Flag

Oğlak’ın sevgisi ağır, gerçek ve uzun vadeli. Fakat duygularını açmakta zorlanabilir; ilişkiyi bir proje gibi yönetme eğilimin olabilir. Kontrol, plan ve mesafe bazen partnerde “soğukluk” hissi yaratır. Senin Black Flag’in: Duyguları kapalı tutarak ilişkiyi yönetmek. Ama açıldığında en güvenli partner profilini sen sunarsın.

Yellow Flag

Yellow Flag

Kova ilişkide zihinsel bağlanır; duyguları sözlerle ifade etmekte gecikebilir. Bağımsızlık senin için çok önemli olduğu için partner kendini ikinci planda hissedebilir. Senin Yellow Flag’in: Yakınlık arttıkça mesafe koyma eğilimi. Ama duygularını paylaşmayı öğrendiğinde, ilişki çok özgün ve güçlü olur.

Black Flag

Balık sevgiyi büyütür, sarar, şefkatle akar ama sınırları kolay çözülür. Partnerin duygularını kendi duyguların gibi taşımaya başlarsın. Bu hem kutsal hem yorucudur. Senin Black Flag’in: Kendini kaybedene kadar sevmek. Ama sınır koyduğunda, aşk sende şifa olur.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın