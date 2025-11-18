Burcuna Göre İlişkiler: Red, Green, Yellow mı, Yoksa Black Flag mı?

Red Flag ve Green Flag bayraklarımıza yenileri eklendi; Black ve Yellow! Artık bir çoğumuz red ve green flaglerin ne anlama geldiğini bilsekte yeni bayrakların anlamına tam hakim olamayabiliriz. Ama en basit haliyle siyah bayrağın kırmızının daha yoğun hali olduğunu ve sarı bayrağında biraz dengesiz olduğunu söyleyebiliriz... Burcunu seçerek bu 4 bayraktan hangisinin ilişikilerin için en iyi yanım olduğunu bulabilirsin!

Haydi başlayalım!