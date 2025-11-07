Bir Kart Seç! Bu Aralar Aklını Kurcalayan Sorunun Cevabını Verelim!
Bazen içimizde dönüp duran bir soru olur ama cevabını dışarıda ararız…
Şimdi derin bir nefes al, gözlerini kapat ve kalbinin çekildiği kartı seç. Aklındaki sorunun cevabını bulacaksın!
Haydi başlayalım!
Derin bir nefes al ve içinden geleni seç!
Yeniliklere Hazır Ol!
Sen Cevabı Zaten Biliyorsun!
Sabret!
Yeniden Doğacaksın!
Doğru Zaman Gelmeyi Bekiyor!
Kendine Güvenmeye Başlasan İyi Olur!
Alev Alev!
Sorunların Çözülmek Üzere!
Fırsatlar Kapında!
Yapman Gereken Tek Şey İçindeki Sesi Dinlemek!
