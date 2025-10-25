onedio
Messy Girl / Clean Girl: Sen Hangi Tarzdasın?

Tuğba Karakoç
25.10.2025 - 12:06

Minimal mi kaotik mi?

Kahveni dökmeden güne başlayabiliyor musun, yoksa masanın üstü sabah 9’da bile savaş alanı mı? Giyimin, enerjin, yaşam tarzın… Hepsi seni anlatıyor! Peki sen o sosyal medya estetiğinin hangi tarafındasın: Clean Girl mü, Messy Girl mü, yoksa tamamen kendi dünyasında bir tür müsün?

Haydi öğrenelim!

1. Odanın şu anki durumu nasıl?

2. Sabah hazırlanma süren?

3. Takvim, plan defteri, not uygulaması?

4. Cilt bakım rutinini ne kadar düzenli yaparsın?

5. Çantanı açtığımızda ne görürüz?

6. Akşam yemeğinde bulaşıkları ne zaman yıkarsın?

7. Makyajını tarif et desek?

8. Hayata genel bakış açın ne?

9. Genel saç tarzına en yakın hangisi?

10. Son olarak aşağıdaki tatlılardan birini seç!

Clean Girl!

Sen tam bir Clean Girl enerjisi taşıyorsun. Sadelik, ferahlık ve denge senin alanın. Hayatında her şeyin bir yeri, bir zamanı var. Estetiği, iç huzurla birleştiriyorsun. Odan tertemiz, kahven köpüklü, playlist’in lo-fi. Senin varlığın bile çevrendekilere düzen hissi veriyor. Ama bu mükemmel düzenin arkasında bazen baskı hissediyorsun; sanki hep “kusursuz” olman gerekiyormuş gibi. Unutma, kusurlar da zarafetle birleşince çok çekici görünür. Her şeyin simetrik olması gerekmez. Senin güzelliğin doğallığında. Clean Girl olmak sadece dış görünüm değil, bir denge biçimi. Ve sen bunu en zarif haliyle yaşıyorsun.

Messy Girl!

Sen bir Messy Girl ikonusun! Yaratıcılığın, enerjin ve spontane halin seni unutulmaz kılıyor. Belki odan dağınık, ama aklın fikirlerle dolu. Hayat senin için “güzel bir karmaşa”. Plan yapmaktan çok hislerine güveniyorsun. Evet, bazen geciken mesajlar, yığılan bulaşıklar ya da karışan rujlar olabiliyor ama bunlar seni tanımlamıyor. Senin doğallığın, insanların aradığı o içtenliği taşıyor. Çünkü sen “olduğu gibi” olmanın gücünü biliyorsun. Düzenli olmamak seni eksik değil, özgün yapıyor. Kaosun içinde bile parlıyorsun  işte o yüzden sen bir Messy Girl’den ötesin: sen hayatın enerjisisin.

Sen Ne İstersen Osun!

Sen hem Clean Girl zarafetini, hem Messy Girl özgürlüğünü taşıyorsun. Hayatın farklı yönlerinde farklı enerjilerle var oluyorsun. Bir gün evini minimalist düzenle dekore ederken, ertesi gün çantasını toz pembe defterlerle dolduran biri olabiliyorsun. Bu “aradalık” aslında bir zenginlik. Çünkü sen kalıplara sığmayan, çok yönlü bir insansın. İnsanlar seni çözmekte zorlanıyor ama sen zaten çözülmek değil, yaşanmak istiyorsun. Kendini bazen “ikili” hissedebilirsin ama aslında tam merkezdesin. Senin enerjin, dengede kalabilmenin modern hali.

Kendi Galaksisinde Yaşayan Birisin!

Sen hiçbir kalıba sığmayan, özgünlüğüyle var olan birisin. Ne Messy Girl’sün ne Clean Girl. Çünkü sen her gün farklı bir versiyonunu ortaya koyuyorsun. Düzen bazen seni boğuyor, bazen de kurtarıyor  ama sen hep kendi ritminde yürüyorsun. Seni tanımlamaya çalışan herkes bir noktada pes ediyor çünkü sen sürekli değişiyorsun. Ruh haline, havana, müziğine göre yeniden şekilleniyorsun. Bu da seni sıradanlıktan tamamen uzaklaştırıyor. Senin tarzın akışkanlık. Bir gün parlak gloss, bir gün dağınık topuz, bir gün makyajsız yüz. Hepsi sensin, hepsi gerçek.

