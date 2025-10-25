Messy Girl / Clean Girl: Sen Hangi Tarzdasın?

Sen hiçbir kalıba sığmayan, özgünlüğüyle var olan birisin. Ne Messy Girl’sün ne Clean Girl. Çünkü sen her gün farklı bir versiyonunu ortaya koyuyorsun. Düzen bazen seni boğuyor, bazen de kurtarıyor ama sen hep kendi ritminde yürüyorsun. Seni tanımlamaya çalışan herkes bir noktada pes ediyor çünkü sen sürekli değişiyorsun. Ruh haline, havana, müziğine göre yeniden şekilleniyorsun. Bu da seni sıradanlıktan tamamen uzaklaştırıyor. Senin tarzın akışkanlık. Bir gün parlak gloss, bir gün dağınık topuz, bir gün makyajsız yüz. Hepsi sensin, hepsi gerçek.