Messy Girl / Clean Girl: Sen Hangi Tarzdasın?
Minimal mi kaotik mi?
Kahveni dökmeden güne başlayabiliyor musun, yoksa masanın üstü sabah 9’da bile savaş alanı mı? Giyimin, enerjin, yaşam tarzın… Hepsi seni anlatıyor! Peki sen o sosyal medya estetiğinin hangi tarafındasın: Clean Girl mü, Messy Girl mü, yoksa tamamen kendi dünyasında bir tür müsün?
Haydi öğrenelim!
1. Odanın şu anki durumu nasıl?
2. Sabah hazırlanma süren?
3. Takvim, plan defteri, not uygulaması?
4. Cilt bakım rutinini ne kadar düzenli yaparsın?
5. Çantanı açtığımızda ne görürüz?
6. Akşam yemeğinde bulaşıkları ne zaman yıkarsın?
7. Makyajını tarif et desek?
8. Hayata genel bakış açın ne?
9. Genel saç tarzına en yakın hangisi?
10. Son olarak aşağıdaki tatlılardan birini seç!
Clean Girl!
Messy Girl!
Sen Ne İstersen Osun!
Kendi Galaksisinde Yaşayan Birisin!
