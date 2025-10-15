Bu Test, Hayatındaki En Tehlikeli Güven İlişkisini Ortaya Çıkarıyor!

Senin doğanda güven var. İnsanlara hemen ısınıyor, onların da sana aynı şekilde yaklaştığını sanıyorsun. Fakat bu testin gösterdiği şey şu: en çok güvendiğin kişi, seni en kolay yaralayabilecek kişi. Çünkü senin zayıf noktalarını en iyi o biliyor. Muhtemelen bu kişi, seni çok iyi tanıyan biri: belki en yakın arkadaşın, belki sevgilin. Kötü niyetli olmak zorunda değil ama farkında olmadan seni manipüle ediyor olabilir. Bir süre gözlemle, küçük detaylara dikkat et. Gerçek dostluk, koşulsuz destekle değil, sınır koyabilmekle ölçülür.