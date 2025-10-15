Bu Test, Hayatındaki En Tehlikeli Güven İlişkisini Ortaya Çıkarıyor!
Bazen birine “çok güvenilir biri” deriz ama içten içe bir huzursuzluk da hissederiz. Kimi zaman en yakınımız, kimi zaman yeni tanıdığımız biri… Bu test, sezgilerini yoklayarak sana “Hayatında aslında kime dikkat etmen gerektiğini”gösterecek. Sorulara içgüdüsel olarak cevap ver, çünkü güven duygusu çoğu zaman kalpten gelir,
Hazırsan başlayalım!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Hayal kırıklığına uğradığında tepkini nasıl gösterirsin?
4. Birinin sana yalan söylediğini fark ettin. Ne yaparsın?
5. En çok hangi cümle sana güven telkin eder?
6. Birine ikinci bir şans verme konusunda nasılsın?
7. Sosyal medyada seni en çok kim stalkluyor olabilir?
8. Bir arkadaş ortamında seni küçük düşüren biri olsa...
9. Etrafındaki biri sürekli seni başkalarıyla kıyaslıyorsa…
10. Son olarak, dürüst ol. Sen dedikodu yapar mısın?
Aslında En Çok Güvendiğin Kişiye Dikkat Et!
Hayatına Yeni Aldığın Kişiye Güvenme!
Ailenden Birine Çok Fazla Güvenmiş Olabilirsin!
İkinci Şansı Verdiğin Kişiye Dikkat Et!
Kime güvendiğine dikkat et. Tuz ve şeker aynı görünür ..
5. soru e) hiçbiri
Ben kimseye güvenmiyorum mk, Boş ver Testi.