Bu Test, Hayatındaki En Tehlikeli Güven İlişkisini Ortaya Çıkarıyor!

Tuğba Karakoç
15.10.2025 - 13:05

Bazen birine “çok güvenilir biri” deriz ama içten içe bir huzursuzluk da hissederiz. Kimi zaman en yakınımız, kimi zaman yeni tanıdığımız biri… Bu test, sezgilerini yoklayarak sana “Hayatında aslında kime dikkat etmen gerektiğini”gösterecek. Sorulara içgüdüsel olarak cevap ver, çünkü güven duygusu çoğu zaman kalpten gelir,

Hazırsan başlayalım!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Hayal kırıklığına uğradığında tepkini nasıl gösterirsin?

4. Birinin sana yalan söylediğini fark ettin. Ne yaparsın?

5. En çok hangi cümle sana güven telkin eder?

6. Birine ikinci bir şans verme konusunda nasılsın?

7. Sosyal medyada seni en çok kim stalkluyor olabilir?

8. Bir arkadaş ortamında seni küçük düşüren biri olsa...

9. Etrafındaki biri sürekli seni başkalarıyla kıyaslıyorsa…

10. Son olarak, dürüst ol. Sen dedikodu yapar mısın?

Aslında En Çok Güvendiğin Kişiye Dikkat Et!

Senin doğanda güven var. İnsanlara hemen ısınıyor, onların da sana aynı şekilde yaklaştığını sanıyorsun. Fakat bu testin gösterdiği şey şu: en çok güvendiğin kişi, seni en kolay yaralayabilecek kişi. Çünkü senin zayıf noktalarını en iyi o biliyor. Muhtemelen bu kişi, seni çok iyi tanıyan biri: belki en yakın arkadaşın, belki sevgilin. Kötü niyetli olmak zorunda değil ama farkında olmadan seni manipüle ediyor olabilir. Bir süre gözlemle, küçük detaylara dikkat et. Gerçek dostluk, koşulsuz destekle değil, sınır koyabilmekle ölçülür.

Hayatına Yeni Aldığın Kişiye Güvenme!

Son zamanlarda hayatına biri girdi ve sen ona hızlıca alıştın. Belki arkadaşın, belki sevgilin. Ama dikkat: henüz seni gerçekten tanımadan fazla yakınlaşan biri, içten değil, stratejik davranıyor olabilir. Senin enerjin çekici ve samimi. Bu yüzden insanlar sana kolayca yaklaşmak istiyor. Ancak herkes senin kadar iyi niyetli değil. Bu kişi seni dinliyormuş gibi yapabilir ama asıl amacı seni çözmek. Biraz zaman tanı, sınırlarını koru, ve iç sesini susturma. Sezgilerin genelde haklı çıkar.

Ailenden Birine Çok Fazla Güvenmiş Olabilirsin!

Sen sevgiyle hareket eden, aile bağlarını güçlü tutan birisin. Ancak bu bağlılık bazen seni kör ediyor. Bir aile bireyi (belki kardeş, kuzen, ebeveyn), farkında olmadan seni kısıtlıyor veya  yönlendiriyor olabilir. Bu kötü niyetli bir durum değil ama “iyiliğini düşünüyorum” bahanesiyle senin kararlarını etkileyen biri var gibi görünüyor. Kendi yoluna güvenmeyi öğren. Ailenin sevgisi önemli, ama senin özgürlüğün de en az o kadar değerli. Bazen mesafe, sevginin en sağlıklı halidir.

İkinci Şansı Verdiğin Kişiye Dikkat Et!

Kalbin yumuşak, affedicisin. Ancak her affediş, karşındaki kişiye yeni bir fırsat değil, bazen yeni bir silah verir. Sen ikinci şansı verdiğin kişiye hala güvenmeye devam ediyorsun ama o kişi ders çıkarmamış olabilir. Geçmişte seni kıran biri, yeniden hayatına sızmış olabilir. Şu an her şey normal görünse de, küçük tutarsızlıklar yakında yeniden yüzeye çıkabilir. Unutma, bir insan gerçekten değiştiyse bunu sözlerle değil, davranışlarla gösterir. Bu defa kalbini koruma sırası sende.

Withlove

Kime güvendiğine dikkat et. Tuz ve şeker aynı görünür ..

lily

5. soru e) hiçbiri

Erhan D

Ben kimseye güvenmiyorum mk, Boş ver Testi.