onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Büyük Konuşma Derler: Sen Hangi Kınadığın Şeyi Yapacaksın?

Büyük Konuşma Derler: Sen Hangi Kınadığın Şeyi Yapacaksın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
09.10.2025 - 12:04

Hepimiz hayatta bazı şeylere karşı çıkar, “Ben asla yapmam!” diye büyük konuşuruz. Ama hayat öyle bir noktaya getirir ki, gün gelir o “asla” dediğin şeyi bizzat yaparken bulursun kendini. Bu testte, en çok kınadığın davranışlardan hangisini günün birinde senin yapacağını ortaya çıkarıyoruz. Hazır mısın? Çünkü kaderin küçük oyunları insanı bazen hiç beklemediği hallere sokabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Arkadaşının sevgilisiyle yakınlaşan biri hakkında ne düşünürsün?

2. Metroda yüksek sesle telefonla konuşan birini görünce ne yaparsın?

3. Sırf popüler olmak için poz kesenleri nasıl yorumlarsın?

4. Yemek masasını fotoğraflayıp paylaşanlara tepkini seç:

4. Yemek masasını fotoğraflayıp paylaşanlara tepkini seç:

5. Eski sevgilisini sürekli stalklayan biri için yorumu alalım:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Asla yapmam dediğin ama belki yapabileceğin şey nedir?

7. Toplu taşımada yaşlılara yer vermeyenleri nasıl görürsün?

8. Sürekli iş değiştirenleri nasıl değerlendirirsin?

9. Kendi mutluluğu için başkasını üzen biri sence…

10. Evlilikten korkanlar hakkında fikrin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

''Asla Aldatmam!” Dedim Ama…

Sen kendine sadakati ve dürüstlüğü en büyük erdem sayıyorsun. İnsanların ilişkilerinde güveni zedelemesini hep küçümsemiş, “Benim başıma gelse terk ederim” demişsin. Ama hayat hiç ummadığın bir anda seni de aynı çıkmazın içine sokabilir. Belki bir boşluk, belki bir anlık zaaf… Kendini asla yapmam dediğin yerde bulma ihtimalin var. Bunun sebebi karakterinin zayıflığı değil, duygularının insan olmanın doğal karmaşıklığıyla sınanmasıdır. İnsan bazen hayatın getirdiği duygusal fırtınalarda kontrolünü kaybedebilir. Senin için bu durum, aslında kendini yeniden tanıma yolculuğunun başlangıcı olabilir. Ama unutma: böyle bir şey yaşandığında asıl mesele, hatanı fark edip nasıl telafi ettiğin ve kendini nasıl dönüştürdüğündür. Senin yolculuğun, kınadığın şeyle yüzleşmek ve o duyguyu onarmak üzerinden şekillenecek.

“Para İçin Karakterimden Ödün Vermem!” Ama Gün Gelir…

Sen değerlerini, onurunu ve duruşunu her şeyin önünde tutuyorsun. Para için karakterinden ödün verenleri küçümsemişsin. Ama hayat bazen insanı öyle sıkıştırır ki, “Ben yapmam” dediğin şeyi yapma ihtimalin doğar. Belki bir borç, belki bir çaresizlik seni köşeye sıkıştırır. O noktada yaptığın şey seni pişman etse de aslında insana dair en büyük derslerden birini öğrenmeni sağlar: kimse sandığı kadar güçlü değil. Ama işte tam da bu yüzleşme, seni daha mütevazı ve daha anlayışlı bir insana dönüştürecek. Çünkü artık başkalarının düştüğü hatalara yukarıdan bakmayacak, hayatın herkesi sınadığı gerçeğini içselleştireceksin.

''Ben Aşık Olmam'' Dedin Ama...

Hayatın boyunca hep “Benim de bir çizgim var” diye büyük konuştun. Ahlak, mantık, gurur, hatta ilahi düzen... Hepsi senin için kutsaldı. Ama gün gelecek, öyle bir aşka düşeceksin ki, bütün kuralların, prensiplerin, kalın çizgilerin eriyip gidecek. O aşkın büyüsü karşısında, “Asla yapmam” dediklerin tek tek buhar olacak. Kendini taviz verirken, sessizce kabullenirken, hatta gururunu bir kenara bırakırken bulacaksın. Ama işin tuhaf tarafı, bunu bir kayıp gibi görmeyeceksin. Çünkü o anda sana dünyadaki en doğru, en haklı şey aşk olacak. Senin için geriye kalan tek gerçek, “o” insana duyduğun his olacak. Ve evet, belki dışarıdan bakanlar “bozuldu” diyecek. Belki eskiden senin bile küçümsediğin hallere düşeceksin. Ama sen, o aşkın içinde büyüyüp dönüşeceksin. O yüzden korkma: aşk seni bozacak ama aynı zamanda yeniden kuracak!

''Ben Değişmem'' Dedin Ama...

Hayatın boyunca mütevazılığı yücelttin, burnu havada olanları küçümsedin, “Ben asla böylesi olmam” dedin. Ama kaderin sana hazırladığı sürpriz bambaşka! Gün gelecek, hayatında öyle bir başarı, öyle bir fırsat ya da öyle bir dönüşüm yaşayacaksın ki, bir anda kendini bulutların üzerinde bulacaksın. O noktada egon yükselecek ve sen de fark etmeden, “kimseyi tanımayan” o insanlar arasına katılacaksın. İlk başta seni eleştirenler çoğalacak. “Değişti, eskisi gibi değil” diye fısıldaşacaklar. Ama sen kendi parıltının tadını çıkarırken bunları duymayacaksın bile. Çünkü gözünde artık kendi yolun, kendi ışığın ve kendi zaferin olacak. Senin için diğerlerinin ne düşündüğü ikinci planda kalacak. Evet, büyük konuştuğun şeyi yapacak, biraz da böbürleneceksin. Ama bu süreç seni bencilleştirmek yerine aslında kendine güvenmeyi öğretecek. Egon yükselse de, bu sana “Ben kimim ve neye değerim?” sorusunun cevabını bulduracak. Yani başta “bozuluyorsun” gibi görünse de aslında kendi gücünü fark etme yoluna gireceksin!

“Dedikoducu Asla Olmam!” Ama İşte Oldun

Hep başkalarının arkasından konuşanları küçümsemiş, dedikoduyu seviyesiz bulmuşsun. Ama fark etmeden kendini bir gün o döngünün içinde bulabilirsin. Belki samimi bir arkadaş ortamında “paylaşmak” adı altında, belki öfkeni dindirmek için başkasını çekiştirirken… Bunun ardında aslında içten içe kabul etmek istemediğin bir sosyal bağlanma ihtiyacı var. İnsan bazen kendini gruba ait hissetmek için “ortak bir konu”ya sarılıyor. Sen de günün birinde bu zayıflıkla sınanacaksın. Sonrasında kendini sorgularken, bu davranışının aslında sadece “büyük konuştuğun” yanların bir yüzleşmesi olduğunu fark edeceksin. Bu, seni daha olgun, daha empatik ve insan doğasını daha iyi anlayan birine dönüştürecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın