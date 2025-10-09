Büyük Konuşma Derler: Sen Hangi Kınadığın Şeyi Yapacaksın?

Hayatın boyunca mütevazılığı yücelttin, burnu havada olanları küçümsedin, “Ben asla böylesi olmam” dedin. Ama kaderin sana hazırladığı sürpriz bambaşka! Gün gelecek, hayatında öyle bir başarı, öyle bir fırsat ya da öyle bir dönüşüm yaşayacaksın ki, bir anda kendini bulutların üzerinde bulacaksın. O noktada egon yükselecek ve sen de fark etmeden, “kimseyi tanımayan” o insanlar arasına katılacaksın. İlk başta seni eleştirenler çoğalacak. “Değişti, eskisi gibi değil” diye fısıldaşacaklar. Ama sen kendi parıltının tadını çıkarırken bunları duymayacaksın bile. Çünkü gözünde artık kendi yolun, kendi ışığın ve kendi zaferin olacak. Senin için diğerlerinin ne düşündüğü ikinci planda kalacak. Evet, büyük konuştuğun şeyi yapacak, biraz da böbürleneceksin. Ama bu süreç seni bencilleştirmek yerine aslında kendine güvenmeyi öğretecek. Egon yükselse de, bu sana “Ben kimim ve neye değerim?” sorusunun cevabını bulduracak. Yani başta “bozuluyorsun” gibi görünse de aslında kendi gücünü fark etme yoluna gireceksin!