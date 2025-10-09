Büyük Konuşma Derler: Sen Hangi Kınadığın Şeyi Yapacaksın?
Hepimiz hayatta bazı şeylere karşı çıkar, “Ben asla yapmam!” diye büyük konuşuruz. Ama hayat öyle bir noktaya getirir ki, gün gelir o “asla” dediğin şeyi bizzat yaparken bulursun kendini. Bu testte, en çok kınadığın davranışlardan hangisini günün birinde senin yapacağını ortaya çıkarıyoruz. Hazır mısın? Çünkü kaderin küçük oyunları insanı bazen hiç beklemediği hallere sokabilir.
1. Arkadaşının sevgilisiyle yakınlaşan biri hakkında ne düşünürsün?
2. Metroda yüksek sesle telefonla konuşan birini görünce ne yaparsın?
3. Sırf popüler olmak için poz kesenleri nasıl yorumlarsın?
4. Yemek masasını fotoğraflayıp paylaşanlara tepkini seç:
5. Eski sevgilisini sürekli stalklayan biri için yorumu alalım:
6. Asla yapmam dediğin ama belki yapabileceğin şey nedir?
7. Toplu taşımada yaşlılara yer vermeyenleri nasıl görürsün?
8. Sürekli iş değiştirenleri nasıl değerlendirirsin?
9. Kendi mutluluğu için başkasını üzen biri sence…
10. Evlilikten korkanlar hakkında fikrin?
''Asla Aldatmam!” Dedim Ama…
“Para İçin Karakterimden Ödün Vermem!” Ama Gün Gelir…
''Ben Aşık Olmam'' Dedin Ama...
''Ben Değişmem'' Dedin Ama...
“Dedikoducu Asla Olmam!” Ama İşte Oldun
