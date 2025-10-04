Senin Üzerinde Nasıl Bir Nazar Var?

enin üzerinde, sana iyi niyetle bakan ve seni koruyan güçlü bir enerji var. Bu enerji, hayatındaki iniş çıkışlarda seni destekliyor ve sana güven veriyor. Kimi zaman farkında olmasan da, sana dokunan bu koruma, yaşam yolculuğunda bir kalkan gibi çalışıyor. Bu enerji sayesinde kendini daha huzurlu hissediyor, karşına çıkan engelleri daha rahat aşabiliyorsun. Etrafındaki kişiler ya da görünmeyen bir güç seni dengelemeye çalışıyor. Bu, hem ruhsal hem de fiziksel anlamda senin hayatına olumlu katkılar sağlıyor. Bu durumda senin yapman gereken, bu koruma enerjisini fark etmek ve ona şükretmek. Bu sayede hem iç huzurunu hem de yaşam yolundaki gücünü artırabilirsin.