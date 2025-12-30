Cezaevinden Tahliye Olan Fatih Altaylı’dan İlk Mesaj
Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış ve geçtiğimiz gün cezaevinden tahliye edilmişti. Oda TV, Fatih Altaylı’nın dostlarına gönderdiği ilk mesajı paylaştı. Altaylı, dostlarına “İyi ki çepeçevre sizlerle kuşatılmışım.” diyerek teşekkür etti.
Kaynak: Oda TV
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, YouTube kanalında yaptığı bir konuşma sonrasında “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
