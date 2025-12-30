onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Cezaevinden Tahliye Olan Fatih Altaylı’dan İlk Mesaj

Cezaevinden Tahliye Olan Fatih Altaylı’dan İlk Mesaj

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.12.2025 - 19:19

Gazeteci Fatih Altaylı, “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmış ve geçtiğimiz gün cezaevinden tahliye edilmişti. Oda TV, Fatih Altaylı’nın dostlarına gönderdiği ilk mesajı paylaştı. Altaylı, dostlarına “İyi ki çepeçevre sizlerle kuşatılmışım.” diyerek teşekkür etti.

Kaynak: Oda TV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, YouTube kanalında yaptığı bir konuşma sonrasında “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, YouTube kanalında yaptığı bir konuşma sonrasında “Cumhurbaşkanına tehdit” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Tutuklu olarak yargılanan Altaylı, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Fatih Altaylı, avukatlarının üst mahkemeye itirazı sonrasında dün cezaevinden tahliye edilmişti.

Oda TV’de yer alan habere göre, henüz kameraların karşısına çıkmayan Fatih Altaylı, dostlarına özel mesaj göndererek teşekkür etti.

Altaylı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Sevgili dostlarım. Tek tek yanıt veremeyeceğim kadar çok sevgi dolu geçmiş olsun mesajlarınızı aldım. Hepinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki çepeçevre sizlerle kuşatılmışım. Hepinize en içten sevgilerimle minnetlerimi iletmek istiyorum.”

Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında programlara devam edip etmeyeceği ise henüz belli olmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın