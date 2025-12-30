Cezaevinden Tahliye Olan Fatih Altaylı’dan İlk Mesaj

Tutuklu olarak yargılanan Altaylı, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Fatih Altaylı, avukatlarının üst mahkemeye itirazı sonrasında dün cezaevinden tahliye edilmişti.

Oda TV’de yer alan habere göre, henüz kameraların karşısına çıkmayan Fatih Altaylı, dostlarına özel mesaj göndererek teşekkür etti.

Altaylı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostlarım. Tek tek yanıt veremeyeceğim kadar çok sevgi dolu geçmiş olsun mesajlarınızı aldım. Hepinize nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki çepeçevre sizlerle kuşatılmışım. Hepinize en içten sevgilerimle minnetlerimi iletmek istiyorum.”

Fatih Altaylı’nın YouTube kanalında programlara devam edip etmeyeceği ise henüz belli olmadı.