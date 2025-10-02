onedio
Bu Davranışları Yapıyorsan Kandırılmaya Müsaitsin Demektir!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
02.10.2025

Hepimizin hayatta küçük zaafları, iyi niyetli yaklaşımları ya da safça davranışları olabiliyor. Ancak bazı davranışlar, kötü niyetli insanların bizi kolayca kandırmasına zemin hazırlıyor. Peki sen ne kadar kandırılmaya müsaitsin? Bu testi çözerek davranışlarını fark edebilir, kendini daha iyi korumayı öğrenebilirsin.

Hazırsan başlayalım!

Aşağıdaki davranışlardan hangilerini yapıyorsun?

Oldukça Dikkatlisin!

Sen, kandırılmaya pek müsait biri değilsin. Kararlarını verirken mantığını ön plana koyuyor, insanlara hemen güvenmek yerine gözlem yapıyorsun. Bu temkinli tavrın sayesinde, kolay kolay kimse seni kandıramıyor. Yine de aşırı şüphecilik de ilişkilerinde soğukluk yaratabilir. Dengeyi kurduğun sürece, hem güven duyabilirsin hem de kendini koruyabilirsin. Unutma, hayatın tadını çıkarmak için bazen akışa bırakmak gerekir. Sen zaten bilinçli bir duruşla en büyük tehlikeleri savuşturuyorsun.

Zaman Zaman Saflığa Kaçıyorsun

Genelde dikkatli bir insansın ama bazı durumlarda iyi niyetin ağır basıyor. Bazen fazla güvenerek ya da fazla aceleyle karar alarak yanlış kişilerin oyununa gelebiliyorsun. Bu, tamamen kötü bir özellik değil çünkü senin içtenliğini ve temiz kalbini gösteriyor. Fakat bu dünyada herkes aynı iyi niyeti taşımıyor. İnsanlara zaman tanımak, söylediklerini kontrol etmek ve kendi mantığını da işin içine katmak seni daha güçlü kılar. Unutma: İyi niyetli olmak ayrı, kandırılmaya açık olmak ayrı. Sen biraz daha dikkatli olursan kolay kolay kimse sana oyun oynayamaz.

Kandırılmaya Oldukça Müsaitsın

Sen çok sıcakkanlı, yardımsever ve açık bir insansın. Bu özelliklerin seni değerli kılsa da, kötü niyetli kişiler için kolay bir hedef haline getirebiliyor. İnsanlara fazla çabuk güvenmen ve “hayır” diyememen, seni yanlış yollara sürükleyebilir. Çoğu zaman duygularını ön planda tuttuğun için mantığını geride bırakıyorsun. Bu yüzden senin gibi iyi kalpli insanlar en çok da kendi iyiliklerinden zarar görebiliyor. Artık biraz daha sınır çizmenin zamanı gelmiş olabilir. Çünkü hayat, herkese eşit şekilde güvenmeyi kaldırmıyor. Biraz şüphecilik seni daha güvende tutacak.

Resmen Saflığın Kitabını Yazıyorsun

Sen, iyi niyetli olmanın çok ötesinde, kandırılmaya en açık insan tipine sahipsin. İnsanlara kolayca güveniyor, sözleri hiç sorgulamadan inanıyor ve kendi mantığını geri plana atıyorsun. Bu da seni sürekli tehlikeye açık hale getiriyor. Böyle yaşamak seni yıpratabilir çünkü kötü niyetli kişiler senin iyi kalbini kolayca sömürebilir. Üstelik fark ettiğinde bile çoğu zaman sesini çıkarmıyorsun. Bu da aynı hataların tekrar etmesine yol açıyor. Artık kendini korumayı öğrenme zamanı. İnsanlara sınır koy, söylediklerini sorgula ve kendini ikinci plana atma. Sen çok değerlisin, bu yüzden kendi saf duygularını kötü insanların eline bırakma.

