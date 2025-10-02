Bu Davranışları Yapıyorsan Kandırılmaya Müsaitsin Demektir!

Genelde dikkatli bir insansın ama bazı durumlarda iyi niyetin ağır basıyor. Bazen fazla güvenerek ya da fazla aceleyle karar alarak yanlış kişilerin oyununa gelebiliyorsun. Bu, tamamen kötü bir özellik değil çünkü senin içtenliğini ve temiz kalbini gösteriyor. Fakat bu dünyada herkes aynı iyi niyeti taşımıyor. İnsanlara zaman tanımak, söylediklerini kontrol etmek ve kendi mantığını da işin içine katmak seni daha güçlü kılar. Unutma: İyi niyetli olmak ayrı, kandırılmaya açık olmak ayrı. Sen biraz daha dikkatli olursan kolay kolay kimse sana oyun oynayamaz.