Geleceğini Keşfet: 5 Yıl Sonra Nerede Olmayacaksın?
Zaman, hepimizi değiştirir. Hayatımızda planladığımız şeyler olurken, bazı hayallerimizse yerini yepyeni yolculuklara bırakır. Peki, sen 5 yıl sonra hayatının hangi alanında artık olmayacaksın? Bu test, cevaplarına göre sana yol gösterecek. İçtenlikle cevap verirsen, gelecekteki yaşamında hangi alanlardan uzaklaşacağını, hangi bağlardan kopacağını görebileceksin.
Hazırsan, gel birlikte bu yolculuğa çıkalım.
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Şu anda hayatının en yoğun olduğu alan hangisi?
4. Gelecek planlarını düşününce hangi konuda daha isteklisin?
5. Hayatta en çok ne seni motive eder?
6. Bir karar verirken hangi faktör seni daha çok etkiler?
7. Hayatta en çok neye tahammül edemezsin?
8. Hayatında en çok hangi enerji hakim?
9. Hayatında seni en çok ne korkutur?
10. Sence 5 yıl sonraki sen mutlu mudur?
İş Yerinde Olmayacaksın!
Sevgilinin Yanında Olmayacaksın
Mutsuz Olmayacaksın
Bu Ülkede Olmayacaksın
