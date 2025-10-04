Senin kişiliğin, çevrendeki insanlar üzerinde güçlü bir etki bırakıyor. Bu durum 15. yüzyılda korku ve şüphe uyandırabilirdi. Sezgilerin, güçlü enerjin ve sıradışı tavırların, seni o dönemde cadı avına kurban eden bir figür haline getirebilirdi. O dönemlerde kadınların farklılıkları, güçleri ya da bilinmeyen konulara olan ilgileri tehlike olarak görülürdü. Senin doğuştan gelen bu özelliklerin, insanların seni yanlış anlamasına sebep olurdu. Ancak bu, senin içsel gücünü yok etmez; aksine seni daha dirençli kılar. Eğer 15. yüzyılda yaşasaydın, belki de bu korku dolu dönemde bile kendi yolunu çizip, sesini duyuracak cesarete sahip olurdun. Fakat risk hep var olurdu: Cadı avına uğrama ihtimalin yüksek.