Helenistik Astrolojiye Göre Hayatın Nasıl Bir Yolda İlerleyecek?
Helenistik astroloji, binlerce yıl önce antik dünyanın gökyüzüne dair en kapsamlı okumalarından biriydi. Gezegenlerin konumları, evlerin düzeni ve yıldızların dansı, insanın kaderini şekillendiren unsurlar olarak görülüyordu. Günümüzde ise bu kadim bilgelik hâlâ bize ışık tutmaya devam ediyor. Peki, senin yıldızların hangi yolu işaret ediyor? Aşkın, kariyerin, dostlukların veya içsel yolculuğun antik astrolojinin rehberliğinde nasıl şekillenecek? Cevapları merak ediyorsan bu testi çöz ve Helenistik astrolojinin sana sunduğu hayat rotanı keşfet!
Haydi başlayalım!
1. Bildiğimiz astrolojiden başlayalım, senin burcun ne?
2. Vücudunda aşağıdaki problemlerden hangisini sık sık yaşıyorsun?
3. Sen hangi vücut tipine sahipsin?
4. Şu an olsa hangisini yersin??
5. Uyku problemleri yaşıyor musun?
6. Kendini hangisiye özdeşleştirirsin?
7. Sence yaşamının merkezinde hangi amaç var?
8. Para senin için ne anlama gelir?
9. Dostlarında en çok ne ararsın?
10. Geleceği görmek istesen hangi alanda isterdin?
Senin yolun şifacılık!
Yıldızlar sana liderlik yolunu çiziyor!
Senin yolun savaşmaktan geçiyor!
Helenistik Astrolojide Senin Yolun: Zarafetin ve Güzelliğin Işığı
Helenistik Astrolojide Senin Yolun: Bilgeliğin Işığı
