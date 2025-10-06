onedio
Sahip Olduğun İtemlere Göre Sen Ne Kadar Beyaz Yakalısın?

Sahip Olduğun İtemlere Göre Sen Ne Kadar Beyaz Yakalısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
06.10.2025 - 18:04

Her beyaz yakalının hayatına sızmış ortak eşyalar, alışkanlıklar ve detaylar vardır… Peki sen gerçekten “beyaz yakalı” ruhunu taşıyor musun, yoksa ofis kültüründen çok mu uzaksın? 

Bu testte sahip olduğun itemleri işaretle ve ne kadar beyaz yakalı olduğunu öğren!

Aşağıdaki eşyalardan/özelliklerden hangisine sahipsin?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
Sonucu görmek için yandaki butona tıkla!

Bu yola yeni başlamışsın!

Beyaz yaka kültürünün kapısından yeni yeni bakıyorsun. Bazı alışkanlıkların ya da eşyaların seni bu dünyaya hazırlamış olsa da hâlâ özgür ruhlu bir tarafın baskın. Sen işten sonra kendini ofis mail’lerine kaptırmak yerine daha çok kişisel zevklerine zaman ayırıyorsun. “Plaza insanı” olma yolunda belki ilk adımlarını attın ama hâlâ çok şeyden bağımsızsın. Kısacası sen, beyaz yaka hayatına göz kırpan ama tam olarak içine girmemiş birisin. Belki bu durum sana daha fazla esneklik ve rahatlık veriyor.

Standart Beyaz Yaka

Sen tam anlamıyla ortalama bir beyaz yakasın. Ofis düzeni, ev alışkanlıkların ve kişisel eşyaların sana bu kültürü fazlasıyla aşılamış. Sabah işe giderken kahveni eline almak, öğlen Sodexo ile yemek kuyruğuna girmek ve akşam eve geldiğinde Netflix’te dizi açmak senin için sıradan bir rutin. Ne çok içine kapanmışsın ne de tamamen dışında kalmışsın; dengeli bir plaza yaşamı sürdürüyorsun. Senin için iş, hayatın önemli bir parçası ama tek merkezi değil. Tatilde maillerini kontrol ediyorsun ama hâlâ eğlenmeyi de biliyorsun.

Tam Zamanlı Plaza İnsanı

Senin hayatının her köşesinde beyaz yaka kültürü izleri var. Çalışma masandan ev dekoruna, giydiğin kıyafetten kullandığın uygulamalara kadar tam bir kurumsal düzen içerisindesin. Artık şakası yok: sen bir plaza insanısın! Excel senin ikinci dilin, kahve kupan elinin ayrılmaz parçası, evdeki bitkilerin bile mesai saatleriyle uyumlu yaşıyor. Hatta arkadaşların seni “kurumsalcı” diye takılabilir çünkü senin düzenin, planların ve itemlerin bizzat plaza kültürünün aynası. Hayatını verimlilik, toplantılar ve iş sonrası sosyal etkinlikler üzerine kurmuşsun.

Elit Kurumsal Profesyonel

Tebrikler! Sen artık beyaz yaka kültürünün zirvesindesin. Hayatının her alanına işlemiş bu kurumsal düzen, senin kimliğinin bir parçası olmuş. İşte ofiste kullandığın ajanda, evdeki minimalist mobilyalar, dolabındaki gömlekler, kahve bağımlılığın ve LinkedIn paylaşımların seni tam anlamıyla “beyaz yakalıların beyaz yakalısı” yapıyor. Tatilde bile maillerini kontrol ediyor, kahveni özel bir demleme yöntemle hazırlıyor, her hareketinde verimliliği düşünüyorsun. Senin için iş hayatı sadece bir meslek değil, bir yaşam tarzı. Belki biraz fazla plaza ruhuna teslim olmuş olabilirsin ama itiraf edelim: kimse sunumlarını senin kadar özenle hazırlamıyor!

