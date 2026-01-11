Robot Süpürgeyi Daha Etkili Kullanma Rehberi: Robot Süpürge Tüyoları

Her oda aynı şekilde kirlenmez ve her zemin aynı temizlik gücüne ihtiyaç duymaz. Halı ağırlıklı alanlarda daha yüksek emiş gücü tercih etmek, sert zeminli odalarda ise standart modda çalışmak hem daha etkili temizlik sağlar hem de batarya süresini verimli kullanır. Oda bazlı temizlik özelliği sayesinde sadece ihtiyaç duyulan alanları temizletebilir, robotu evin tamamında çalıştırmak zorunda kalmazsın. Bu da hem zaman kazandırır hem de cihazın performansını optimize eder.