Hayatının En Büyük Aşkını Kaç Yaşında Tanıyacaksın?
Aşk, hayatın en büyülü ve karmaşık duygularından biri. Kimi zaman genç yaşta karşımıza çıkar, kimi zaman ise hayatın ilerleyen dönemlerinde. Peki ya sen, hayatının en büyük aşkını kaç yaşında tanıyacaksın?
1. Önce cinsiyetini seç.
2. Yaşını da seç.
3. Söyle bakalım sence kimin aşkı daha gerçek?
4. Peki diyelim ki gerçek aşkı buldun. Bunu nasıl anlarsın?
5. Peki sen sevgiline nasıl hitap edersin?
6. Hayatında ne olunca kendini tamamlanmış hissedersin?
7. Doğruyu söylemek zorundasın! Senden ne kadar iyi bir sevgili olur? (1=en az, 5=en çok)
8. Son olarak hayatının aşkıyla karşılaşacağın bir yer seç.
15-16!
19-21!
23-25!
26-27!
29-30!
