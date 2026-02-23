Meksika'da Mahsur Kalan Cüneyt Özdemir Yaşadıkları Şoku Anlattı

Özdemir, kartel liderinin öldürülmesinin ardından CJNG’nin “misilleme süreci” başlattığını belirterek, olayların ilk kez turistik bir bölgede bu ölçekte yaşandığına dikkat çekti. Daha önce Tulum ve Cancun’a gittiğini hatırlatan Özdemir, geçmişte de olağanüstü durumlar yaşandığını ancak turistlerin genellikle doğrudan hedef alınmadığını ifade etti.

Meksika’da kartellerin turistlere karışmaması ve büyükşehirlerde geniş çaplı eylemlerden kaçınması yönünde “yazılı olmayan bir kural” bulunduğunu söyleyen Özdemir, mevcut tabloda bunun geçerliliğini yitirdiğini vurguladı. Havalimanlarına giden yolların kapatıldığını, uçuşların iptal edildiğini ve ulaşımın ciddi şekilde aksadığını dile getirdi.