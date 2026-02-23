onedio
Meksika'da Mahsur Kalan Cüneyt Özdemir Yaşadıkları Şoku Anlattı

Meksika'da Mahsur Kalan Cüneyt Özdemir Yaşadıkları Şoku Anlattı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.02.2026 - 22:25

Meksika’da CJNG lideri El Mencho’nun öldürüldüğü iddiası sonrası şiddet arttı. Jalisco’da mahsur kalan Cüneyt Özdemir, kartelin ölüm tehdidi savurduğunu açıkladı.

Eşi bir gün önce ABD'ye döndüğü için Cüneyt Özdemir tek başına mahsur kalmış.

Eşi bir gün önce ABD'ye döndüğü için Cüneyt Özdemir tek başına mahsur kalmış.

Ailesiyle tatil için Meksika’nın batısındaki Puerto Vallarta’ya giden Cüneyt Özdemir, CJNG lideri “El Mencho” lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes’in öldürülmesinin ardından ülkede yaşanan şiddet dalgasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her yıl ağırlıklı olarak ABD ve Kanada’dan milyonlarca turisti çeken bir tatil merkezi olan Puerto Vallarta’da bulunduğunu aktaran Özdemir, eşinin olaylardan bir gün önce iş nedeniyle ABD’ye döndüğünü belirtti. Kendisi ise bir gün daha kalıp Türkiye’ye dönmeyi planladığını, ancak yolların kapatılması nedeniyle otelde mahsur kaldığını ifade etti.

"İlk kez turistik bölgelere dokunuluyor"

"İlk kez turistik bölgelere dokunuluyor"

Özdemir, kartel liderinin öldürülmesinin ardından CJNG’nin “misilleme süreci” başlattığını belirterek, olayların ilk kez turistik bir bölgede bu ölçekte yaşandığına dikkat çekti. Daha önce Tulum ve Cancun’a gittiğini hatırlatan Özdemir, geçmişte de olağanüstü durumlar yaşandığını ancak turistlerin genellikle doğrudan hedef alınmadığını ifade etti.

Meksika’da kartellerin turistlere karışmaması ve büyükşehirlerde geniş çaplı eylemlerden kaçınması yönünde “yazılı olmayan bir kural” bulunduğunu söyleyen Özdemir, mevcut tabloda bunun geçerliliğini yitirdiğini vurguladı. Havalimanlarına giden yolların kapatıldığını, uçuşların iptal edildiğini ve ulaşımın ciddi şekilde aksadığını dile getirdi.

"Kartel sokağa çıkma yasağı ilan etti 1200 kişi hayvanat bahçesinde mahsur kaldı"

"Kartel sokağa çıkma yasağı ilan etti 1200 kişi hayvanat bahçesinde mahsur kaldı"

Cüneyt Özdemir, bölgede ilan edilen sokağa çıkma yasağının devlet tarafından değil kartel tarafından dayatıldığını belirterek, “Sokağa çıkanın can güvenliği yok” mesajı verildiğini aktardı. Bu nedenle çok sayıda kişinin bulunduğu noktalarda mahsur kaldığını ifade etti.

“Bulunduğun yerde kal” anlamına gelen kırmızı kod uygulamasının devreye alındığını hatırlatan Özdemir, bir gün önce hayvanat bahçesini ziyaret eden yaklaşık 1200 kişinin alarm sonrası içeride kaldığını söyledi.

Kentte araçların ateşe verildiğini, restoranların kepenk kapattığını ve havalimanında mahsur kalan yolcular bulunduğunu dile getiren Özdemir, şehirdeki belirsizliğin devam ettiğini vurguladı.

Bu olaylar ülkenin sadece üçte birini etkiliyor.

Bu olaylar ülkenin sadece üçte birini etkiliyor.

Özdemir, Meksika’daki 31 eyaletin yaklaşık üçte birinde olayların sürdüğünü, bu bölgelerde okulların kapatıldığını, toplu taşımanın durduğunu ve halkın evlerinden çıkmadığını söyledi. Buna karşın ülkenin diğer kesimlerinde günlük yaşamın olağan akışında devam ettiğini belirtti. Dışarı çıkılamadığı için olayların boyutuna ilişkin net bilgiye ulaşılamadığını da ifade etti.

Bulunduğu otelden herhangi bir tahliye yapılmadığını aktaran Özdemir, geceyi otel personeliyle birlikte geçirmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

