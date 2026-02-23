Meksika'da Mahsur Kalan Cüneyt Özdemir Yaşadıkları Şoku Anlattı
Meksika’da CJNG lideri El Mencho’nun öldürüldüğü iddiası sonrası şiddet arttı. Jalisco’da mahsur kalan Cüneyt Özdemir, kartelin ölüm tehdidi savurduğunu açıkladı.
Eşi bir gün önce ABD'ye döndüğü için Cüneyt Özdemir tek başına mahsur kalmış.
"İlk kez turistik bölgelere dokunuluyor"
"Kartel sokağa çıkma yasağı ilan etti 1200 kişi hayvanat bahçesinde mahsur kaldı"
Bu olaylar ülkenin sadece üçte birini etkiliyor.
