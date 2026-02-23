Bu Doğru/Yanlış Testi Metal Müzik Bilgini Fena Zorlayacak!
Metal müzik dinlemekle, metal müziği bilmek arasında ince bir çizgi var. Albümler, şarkılar, kadro değişiklikleri, alt türler derken, gerçekten 'metalci' olarak anılabilmek için en azından bunların bir kısmına hakim olmak gerekiyor. Bu test, “Metalciyim!” diyenleri ayıklamak için burada! Bazı sorular ilk anda kolay gibi gelecek, bazılarıysa seni durup düşünmeye zorlayacak. Hazırsan başlayalım! 👇
1. Metallica, “Kill ’Em All” albümünü yayımladığında Dave Mustaine hala grubun üyesiydi.
2. Sepultura, “Roots” albümünden sonra, Max Cavalera’nın gruptan ayrılmasıyla yoluna devam etmiştir.
3. “Holy Diver” albümü, Dio’nun solo kariyerindeki ilk stüdyo albümüdür.
4. Black Sabbath’ın kendi adını taşıyan ilk albümü, metal müziğin doğuşu olarak kabul edilir.
5. Emperor, death metal sahnesinden çıkan bir grup olarak kabul edilir.
6. Death grubu, teknik death metal türünün öncülerinden biri olarak kabul edilir.
7. Pantera, kariyerine groove metal çizgisinde başlamıştır.
8. Manowar, sahnede yüksek ses rekoru kırdığı için Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştir.
9. Iron Maiden, kariyerinde hiç Grammy Ödülü kazanmamıştır.
10. Megadeth, ismini “megadeath” kelimesinin bilerek yanlış yazılmış halinden alır.
Metal dinlemeye bugün mü başladın? 🙄
Fena değilsin ama ilerlemen lazım!
Sen gururla "Metalciyim!" diyebilirsin!
