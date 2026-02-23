onedio
Bu Doğru/Yanlış Testi Metal Müzik Bilgini Fena Zorlayacak!

23.02.2026 - 22:01

Metal müzik dinlemekle, metal müziği bilmek arasında ince bir çizgi var. Albümler, şarkılar, kadro değişiklikleri, alt türler derken, gerçekten 'metalci' olarak anılabilmek için en azından bunların bir kısmına hakim olmak gerekiyor. Bu test, “Metalciyim!” diyenleri ayıklamak için burada! Bazı sorular ilk anda kolay gibi gelecek, bazılarıysa seni durup düşünmeye zorlayacak. Hazırsan başlayalım! 👇

1. Metallica, “Kill ’Em All” albümünü yayımladığında Dave Mustaine hala grubun üyesiydi.

2. Sepultura, “Roots” albümünden sonra, Max Cavalera’nın gruptan ayrılmasıyla yoluna devam etmiştir.

3. “Holy Diver” albümü, Dio’nun solo kariyerindeki ilk stüdyo albümüdür.

4. Black Sabbath’ın kendi adını taşıyan ilk albümü, metal müziğin doğuşu olarak kabul edilir.

5. Emperor, death metal sahnesinden çıkan bir grup olarak kabul edilir.

6. Death grubu, teknik death metal türünün öncülerinden biri olarak kabul edilir.

7. Pantera, kariyerine groove metal çizgisinde başlamıştır.

8. Manowar, sahnede yüksek ses rekoru kırdığı için Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiştir.

9. Iron Maiden, kariyerinde hiç Grammy Ödülü kazanmamıştır.

10. Megadeth, ismini “megadeath” kelimesinin bilerek yanlış yazılmış halinden alır.

Metal dinlemeye bugün mü başladın? 🙄

Metal müzikle bağın yok diyemeyiz ama belli ki bu sorular seni biraz zorlamış. Metal camiasına yalnızca bir kulak aşinalığın var desek yalan olmaz. Albümler, kadro değişiklikleri ve türler senin için biraz arka planda kalmış. Metal dünyası zaten başlı başına karmaşık bir evren! Eğer gerçek bir metalci olarak anılmak istiyorsan bu türü yalnızca dinleyip geçmemeli, bunu bir yaşam tarzı haline de getirmelisin. Senin ihtiyacın olan şey, metal müzikle ilgili daha derine inip keşifler yapmak!

Fena değilsin ama ilerlemen lazım!

Burada net bir şey var, senin metal müzik geçmişin sağlam! Ancak bazı sorulara verdiğin cevaplara bakacak olursak, ya kulaktan dolma bilgiler ya da hafızan seni yanıltmış! Albümleri ve grupları takip ediyorsun ama her dönemin detayına hakim değilsin. Yaşam tarzın da metal müziğe hitap ediyor ama biraz daha araştırmacı olman lazım! Bu iş, playlist'leri açıp dinlemekten çok daha fazlası!

Sen gururla "Metalciyim!" diyebilirsin!

Senin için metal, dinlenip geçilen şarkılardan ibaret değil. Sen; grupların evrimi, kritik kırılma anları, türlerin nasıl şekillendiği, albümlerin çıkış tarihi gibi detaylara oldukça hakimsin. Metal senin için yaşam tarzından da öte bir olay haline gelmiş. Bu testte yüksek skor yapman da bu yüzden tesadüf değil! Kimse seninle bu konuda bilgi yarıştıramıyordur bile! O nedenle diyecek fazla bir şey yok! Tebrikler! 👏

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
