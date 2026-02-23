Şubat Ayının 3 Gün Sürmesine Bir Çift Lafı Olan Kullanıcılar
Bu sene Şubat ayı farklı olaylara sahne oldu sizler de takdir edersiniz ki. Her sene olduğu gibi bu seneki 14 Şubat da bazılarımız için pek romantik geçerken bazılarımız için de yapayalnız geçti.
Ne olduğunu anlayamadan 23 Şubat geldi bile. E haliyle neredeyse 2 sene gibi hissettiren Ocak ayından sonra Şubat ayının ışık hızında bitmesi kullanıcıların gözünden kaçmadı.
Hazırsanız başlayalım...
23...
Şubat’ı saymazsak bir uzun kıştı hayatım. ❄️🩶