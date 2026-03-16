article/comments
Okan Buruk'un Eski Eşi Nihan Buruk "Dinozor" Göndermesiyle Kafaları Karıştırdı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.03.2026 - 15:07

Nihan Buruk, Instagram hesabında bir süre önce boşandığı ancak dostluklarının devam ettiğini açıkladığı Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'a destek mesajı gönderdi. Buruk Galatasaray teknik direktörünü kral sözüyle onore ederken 'dinozor ve ezik' kelimeleriyle bir göndermede bulundu.

Paylaşım şöyleydi;

Buruk şu sözlere yer verdi.

'Okan Buruk işinin beyni olarak kral olacak! Dinozora geri dönmeye gerek yok. Eski kaybedeni geri getirmeye de gerek yok. Ben kralımın arkasındayım! Hazırım! Eğer birinin cesareti varsa, kraliçe buluşmak için burada.'

Bazı taraftarlar bunu Fatih Terim'e bir gönderme olarak algıladı.

Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, uzun süre sonra Rams Park'ta görüntülenmiş ve maç protokol yerine tribünlerden takip etmişti. Terim'e, stadyumda sevgi gösterisinde bulunulmuştu.

Ancak pek çok kişi bu göndermede farklı bir yönü işaret etti.

Fenertalks kanalında Okan Buruk'un Güzide Duran'la ilişki yaşadığı iddia edilmiş ve Buruk hakkında iddialar ortaya atılmıştı. Güzide Duran ve eşi Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk tanık olarak dinlendiği öne sürülmüştü.

Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
