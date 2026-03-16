Katılımevim’i de Çatısı Altında Bulunduran Pusula Holding’den Londra Merkezli Küresel Adım

Türkiye’de tasarruf finansmanı sektörünün önde gelen iki markası Katılımevim ve Birevim’in yanı sıra İktisat Katılım Bankası, Pusula Yatırım ve Pusula Portföy şirketlerini de çatısı altında toplayan Pusula Holding, Londra merkezli uluslararası yatırım bankacılığı ve kurumsal finansman şirketi kurmak için harekete geçti.

Pusula Holding, finans sektöründeki büyümesini küresel ölçekte yeni bir aşamaya taşıyor. Holding, dünyanın en önemli finans merkezlerinden biri olan Londra’da kuracağı yeni yapı ile hem grup şirketlerinin uluslararası açılımını hızlandırmayı hem de küresel yatırımcılarla Türkiye’nin finansal ve reel sektör fırsatları arasında güçlü bir sermaye hattı kurmayı hedefliyor.