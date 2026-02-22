Sevgili Başak, bugün yeni haftaya son derece planlı ama bir o kadar da cesurca bir adım atıyorsun. Detaylara olan hakimiyetin ve analitik düşünme yeteneğin sayesinde, karmaşık görünen bir işi bile çözümlemekte zorlanmayacaksın. Uzun vadeli bir projenin ilk adımını atıyor olmanın heyecanını da hazır olmalısın. Üstelik bu projenin ilk taşı, tüm titizlik ve özeninle yerine oturacaktır.

Tam da bu noktada yönetici konumundaki bir kişi, disiplinli çalışma şeklini ve işine olan bağlılığını fark edebilir. Bu hafta, kariyerinde adım adım yükselme potansiyelinin olduğunu hissedebilirsin. Yeni bir eğitim ya da uzmanlaşma fikri de gündeme gelebilir, bu da kariyerindeki istikrarını daha da güçlendirebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sürpriz bir sıcaklık seni bekliyor. Sıkı dur, eğer kalbin boş ise bugün aslında pek de ciddi görünmeyen ama içinde yoğun bir tutku taşıyan biri, seni şaşırtabilir. Bu kişiyle tanıştığında, kalbinin düşündüğünden daha hızlı attığını fark edebilirsin. Bu hafta, aşkta ve işte yeni başlangıçlar seni bekliyor olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…