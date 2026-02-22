onedio
23 Şubat Pazartesi Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
23 Şubat 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Şubat Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Şubat Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, hayatın hızına kapılıp kendine gerektiği kadar özen göstermiyor olabilir misin? Eğer öyleyse, özellikle de bağılıklık sistemine dikkat etmelisin. Vücudunun savunma mekanizması olan ve son derece hassas bir dengede çalışan bu sistemdeki değişim seni yorabilir.

Tam da bu yüzden belki de artık uyku konusunda daha hassas olabilirsin. Zira, gece geç saatlere kadar uyanık kalmak, sabahları erken kalkmak ya da düzensiz bir uyku düzeni, bağışıklık sistemini zayıflatıyor olabilir!

Bir diğer konu ise soğuk-sıcak geçişleri. Özellikle kış aylarında, dışarıdaki soğuk hava ile içerideki sıcak hava arasında hızlı geçişler, vücudunu olumsuz etkileyebilir. İşte buna da dikkat ederek bağışıklığını yüksek tutmalı, sağlıklı kalmaya odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

