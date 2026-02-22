Sevgili Başak, hayatın hızına kapılıp kendine gerektiği kadar özen göstermiyor olabilir misin? Eğer öyleyse, özellikle de bağılıklık sistemine dikkat etmelisin. Vücudunun savunma mekanizması olan ve son derece hassas bir dengede çalışan bu sistemdeki değişim seni yorabilir.

Tam da bu yüzden belki de artık uyku konusunda daha hassas olabilirsin. Zira, gece geç saatlere kadar uyanık kalmak, sabahları erken kalkmak ya da düzensiz bir uyku düzeni, bağışıklık sistemini zayıflatıyor olabilir!

Bir diğer konu ise soğuk-sıcak geçişleri. Özellikle kış aylarında, dışarıdaki soğuk hava ile içerideki sıcak hava arasında hızlı geçişler, vücudunu olumsuz etkileyebilir. İşte buna da dikkat ederek bağışıklığını yüksek tutmalı, sağlıklı kalmaya odaklanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…