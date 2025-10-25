Twitter(X) Kullanıcılarının Evlilik Hakkındaki Görüşlerine Ne Kadar Katılıyorsun?

Twitter’da evlilikle ilgili her gün bir fikir savaşı yaşanıyor:

“Evlilik bir kurum değil, cesaret işidir.”

“Evlenmeden önce birlikte yaşamak şart.”

“Evlilik aşkı öldürür.”

Peki sen bu tartışmalarda nerede duruyorsun? Gerçekten evliliğe inananlardan mısın yoksa uzak durmayı mı tercih ediyorsun?

