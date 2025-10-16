Bu Test Zihninin Hangi Hayvanla Aynı Çalıştığını Söylüyor!
Zekanın tek bir türü yok! Kimimiz duygusal zekasıyla çevresini etkiler, kimimiz stratejik düşünme kabiliyetiyle olaylara yön verir, kimimizse sezgisel zekasıyla adeta altıncı hissiyle yaşar. Bu testte vereceğin cevaplarla, zihninin nasıl çalıştığını ve doğadaki hangi sıra dışı hayvanın zekâsıyla örtüştüğünü öğreneceksin.
Kendini test etmeye hazır mısın?
1. Yaşını seçerek başla!
2. Bir problemi çözerken ilk ne yaparsın?
3. Bir arkadaşın moral olarak çökmüşse ne yaparsın?
4. Zor bir durumda olduğunda seni yönlendiren şey nedir?
5. Zekan bir süper güç olsaydı, hangisini isterdin?
6. Bir ortamda yeni biriyle tanıştığında nasıl davranırsın?
7. Hedeflerine ulaşma yöntemini tanımla:
8. İnsanların seni anlaması kolay mıdır?
9. Aşağıdaki ortamlardan hangisi seni evinde gibi hissettirdi?
10. Zihnini bir kelimeyle tanımlasan ne olurdu?
Ahtapot
Karga
Yunus
Bukalemun
