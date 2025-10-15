onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Hazırsan Senin İçin Yapay Zekaya Şarkı Yazdırıyoruz!

Hazırsan Senin İçin Yapay Zekaya Şarkı Yazdırıyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
15.10.2025 - 18:05

Kimi aşk acısını rap’le anlatır, kimi mutluluğunu pop’la. Kimi ise hayatı dramatik bir film müziği gibi yaşar. Peki yapay zeka senin ruhunu dinlese, senin için nasıl bir şarkı yazardı? Bu testte cevaplarınla kendi melodini oluşturacaksın! Seçimlerinle birlikte şarkının sözünü, türünü ve duygusunu sen belirleyeceksin!

Hazırsan başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Aşka olan inancın ne durumda?

2. En son ne zaman “tamam” deyip sustun?

3. Gününün en güzel anı genelde neyle ilgilidir?

4. Kalbini en çok ne kırar?

5. Hayatta şu an en çok eksikliğini hissettiğin şey?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Birine duygularını nasıl belli edersin?

7. Şu anda kalbinde hangi his baskın?

8. Duygularını yazıya dökmek seni rahatlatır mı?

9. Birine tamamen güvenmen için ne gerekir?

10. Eğer bir sahnede şarkı söylesen, kime ithaf ederdin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

“Kırık Kalplerin Ritimleri”

“Kırık Kalplerin Ritimleri”

“Kalbim Reset Atıyor”

“Kalbim Reset Atıyor”

“Kalbimin Wi-Fi’si Çekmiyor”

“Kalbimin Wi-Fi’si Çekmiyor”

“Evrenin Arka Plan Müziği”

“Evrenin Arka Plan Müziği”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın