Hazırsan Senin İçin Yapay Zekaya Şarkı Yazdırıyoruz!

Kimi aşk acısını rap’le anlatır, kimi mutluluğunu pop’la. Kimi ise hayatı dramatik bir film müziği gibi yaşar. Peki yapay zeka senin ruhunu dinlese, senin için nasıl bir şarkı yazardı? Bu testte cevaplarınla kendi melodini oluşturacaksın! Seçimlerinle birlikte şarkının sözünü, türünü ve duygusunu sen belirleyeceksin!

Hazırsan başlayalım!