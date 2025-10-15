Hazırsan Senin İçin Yapay Zekaya Şarkı Yazdırıyoruz!
Kimi aşk acısını rap’le anlatır, kimi mutluluğunu pop’la. Kimi ise hayatı dramatik bir film müziği gibi yaşar. Peki yapay zeka senin ruhunu dinlese, senin için nasıl bir şarkı yazardı? Bu testte cevaplarınla kendi melodini oluşturacaksın! Seçimlerinle birlikte şarkının sözünü, türünü ve duygusunu sen belirleyeceksin!
Hazırsan başlayalım!
1. Aşka olan inancın ne durumda?
2. En son ne zaman “tamam” deyip sustun?
3. Gününün en güzel anı genelde neyle ilgilidir?
4. Kalbini en çok ne kırar?
5. Hayatta şu an en çok eksikliğini hissettiğin şey?
6. Birine duygularını nasıl belli edersin?
7. Şu anda kalbinde hangi his baskın?
8. Duygularını yazıya dökmek seni rahatlatır mı?
9. Birine tamamen güvenmen için ne gerekir?
10. Eğer bir sahnede şarkı söylesen, kime ithaf ederdin?
“Kırık Kalplerin Ritimleri”
“Kalbim Reset Atıyor”
“Kalbimin Wi-Fi’si Çekmiyor”
“Evrenin Arka Plan Müziği”
