Sen Hangi Tarz Bir İnsanla Asla Birlikte Olmamalısın?

Sen paylaşmayı, yaşamayı ve anı değerlendirmenin tadını çıkarmayı seven bir insansın. İlişkide “hesap kitap” yapan biri seni kısıtlar, spontane yanını öldürür. Cimri bir partner, senin duygusal yatırımlarını da aynı mantıkla ölçmeye kalkar. “Ne verdim, ne aldım” hesapları seni soğutur. Sana özgürlüğünü, keyfini ve güvenini kısıtlamayan biri lazım. Çünkü sen, aşkı yaşarken bile “dengeyi” değil, akıntıyı seviyorsun. Paranın değil, kalbin değerli olduğu bir ilişki senin için.