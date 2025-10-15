onedio
Sen Hangi Tarz Bir İnsanla Asla Birlikte Olmamalısın?

Sen Hangi Tarz Bir İnsanla Asla Birlikte Olmamalısın?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
15.10.2025 - 16:05

Bazı insanlar hayatımıza renk katar, bazılarıysa gri bir gölge gibi çöker. Kimisi enerjini yükseltir, kimisi ise seni tüketir. Bu test, senin kişilik yapını analiz ederek hangi tarz biriyle asla uyum sağlayamayacağını ortaya çıkaracak. Sorulara dürüstçe cevap ver, çünkü ilişkilerde “ben değişirim” diyerek başladığın yer genelde “keşke baştan bilseydim” dediğin noktaya dönüşür.

Haydi başlayalım!

1. En klasik soruyla başlayalım; bir partnerde ilk aradığın özellik nedir?

2. Partnerinle uzun bir günün sonunda ne yapmak istersin?

3. Birinin ilgisini göstermek için ne yapmasını seversin?

4. Kıskançlık konusunda ne düşünüyorsun?

5. Partnerinle tartıştığında genelde nasıl davranırsın?

6. Sevgilinle uzun süreli planlar yaparken ne hissedersin?

7. Sabah kalktığında partnerin hala uyuyorsa…

8. Partnerin sürekli “sonra yaparız, bir ara gideriz” diyorsa…

9. Mesajlara geç cevap veren biri seni nasıl etkiler?

10. Aşağıdaki durumlardan birini seçmek zorunda olsan?

Cimri Biriyle Asla Yapamazsın!

Sen paylaşmayı, yaşamayı ve anı değerlendirmenin tadını çıkarmayı seven bir insansın. İlişkide “hesap kitap” yapan biri seni kısıtlar, spontane yanını öldürür. Cimri bir partner, senin duygusal yatırımlarını da aynı mantıkla ölçmeye kalkar. “Ne verdim, ne aldım” hesapları seni soğutur. Sana özgürlüğünü, keyfini ve güvenini kısıtlamayan biri lazım. Çünkü sen, aşkı yaşarken bile “dengeyi” değil, akıntıyı seviyorsun. Paranın değil, kalbin değerli olduğu bir ilişki senin için.

Seni Kıskanmayan Biriyle Olmaz!

Sen ilgi görmekten hoşlanıyorsun. Partnerinin seni sahiplenmesi, özel hissettirmesi, hatta bazen küçük bir kıskançlıkla “önemlisin” demesi seni büyülüyor. Kıskanmayan biri sana “umursamıyor” gibi gelir. Senin için aşk, yalnızca huzur değil; biraz gerilim, biraz tutku da olmalı. Sakin, aşırı rahat bir partner seni kısa sürede sıkabilir. Senin enerjine denk düşecek, duygularını yoğun yaşayan birine ihtiyacın var. Kıskançlık değil ama bağlılık göstergesi senin için önemli.

Yatakta Uyum Sağlamayan Biriyle Zor!

Sen duygusal yakınlığın yanında fiziksel bağın da güçlü olmasını istersin. Tutuşu, bakışı, enerjisi… Senin için bunlar aşkın olmazsa olmazları. Yatakta uyum sağlayamayan biri, seni hem duygusal hem fiziksel olarak eksik hissettirir. “Seni anlamıyor” gibi gelir.

Sana hem duygusal hem bedensel uyumu yakalayabileceğin, ritmini bozmayan biri lazım. Çünkü sen, aşkı sadece ruhen değil, bedenen de yaşamak isteyen birisin.

Tembel ve Sürekli Erteleyen Biriyle Olmaz!

Sen hareketli, planlı ve hayatı dolu dolu yaşamayı seven birisin. Tembel, sürekli “yarın yaparız” diyen biri seni kısa sürede yorar.

Senin enerjin yüksek; karşında aynı dinamizmi göremezsen motivasyonun düşer. Çünkü sen “haydi kalk, yapalım!” insanısın.

Hayatta aktif olmayı, üretmeyi, gezmeyi seven biriyle çok daha mutlu olursun. Tembellik senin için sadece huy değil, hayat enerjine ihanet demek.

