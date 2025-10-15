Sen Hangi Tarz Bir İnsanla Asla Birlikte Olmamalısın?
Bazı insanlar hayatımıza renk katar, bazılarıysa gri bir gölge gibi çöker. Kimisi enerjini yükseltir, kimisi ise seni tüketir. Bu test, senin kişilik yapını analiz ederek hangi tarz biriyle asla uyum sağlayamayacağını ortaya çıkaracak. Sorulara dürüstçe cevap ver, çünkü ilişkilerde “ben değişirim” diyerek başladığın yer genelde “keşke baştan bilseydim” dediğin noktaya dönüşür.
Haydi başlayalım!
1. En klasik soruyla başlayalım; bir partnerde ilk aradığın özellik nedir?
2. Partnerinle uzun bir günün sonunda ne yapmak istersin?
3. Birinin ilgisini göstermek için ne yapmasını seversin?
4. Kıskançlık konusunda ne düşünüyorsun?
5. Partnerinle tartıştığında genelde nasıl davranırsın?
6. Sevgilinle uzun süreli planlar yaparken ne hissedersin?
7. Sabah kalktığında partnerin hala uyuyorsa…
8. Partnerin sürekli “sonra yaparız, bir ara gideriz” diyorsa…
9. Mesajlara geç cevap veren biri seni nasıl etkiler?
10. Aşağıdaki durumlardan birini seçmek zorunda olsan?
Cimri Biriyle Asla Yapamazsın!
Seni Kıskanmayan Biriyle Olmaz!
Yatakta Uyum Sağlamayan Biriyle Zor!
Tembel ve Sürekli Erteleyen Biriyle Olmaz!
