Burcuna Göre Karşı Cinste En Çok Etkilendiğin Fiziksel Özellik Ne?
Bazıları gözlere vurulur, bazıları sese… Kimisi karizmaya, kimisi gülüşe dayanamıyor!
Ama senin kalbini hızla attıran fiziksel özellik ne biliyor musun? Burcuna göre seni etkileyen detay aslında kişiliğini de yansıtıyor.
Burcunu seç, kalbini ele veren ipucunu öğren!
Yükselen burcunu da seçmeyi unutma!
Sarışınlardan hoşlanıyorsun!
Güzel vücuttan etkileniyorsun!
Beyaz ten en büyük zaafın!
Kumral Ten, Sert Bakışlar, Yumuşak Kalp
Dikkat Çeken, Karizmatik Görünüm
Bakımlı, Temiz, Düzgün
Kıvırcık Saçlı, Gülüşü Güzel
Sportif Vücut, Çekici Gözler
Beyaz Tenli, Kıvırcık Saçlı, Özgür Ruhlu
Uzun Saçlı Entellektüel
Uzun ve Zayıf
Dolgun Vücutlu, Romantik Enerjili
