İşte Sana Göre Mükemmel Sevgili! Hangi Burç Olduğunu Söylüyoruz!

Koç sevgiliyle her gün bir kıvılcım, her an bir macera demektir. Cesur, atılgan ve doğrudan olan Koç, seni harekete geçirir; enerji dolu bir ilişki, hızlı kararlar ve bitmeyen tutku vaat eder. Ruhunda rekabet varsa bile bu ilişki onu yapıcı bir mücadeleye dönüştürür.

Zaman zaman sabırsız ve ani çıkışlar yapabilir; bazen empati yerine refleks gösterir. İnisiyatifi hep o almak isteyebilir, bu da denge arayışına sebep olur. Ayrıca kıskançlık ve kontrol eğilimleri kısa süreli ama yoğun gerilim yaratabilir. Senin için anahtar: onun enerjisini katlar ama egosunu kırma. Net sınırlar koy, aynı zamanda heyecanı besleyecek ortak projeler bulun. Koç’un liderliğini takdir edip kendi ihtiyaçlarını da cesurca savunursan tutkulu ve dinamik bir aşkınız olur.