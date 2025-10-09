İşte Sana Göre Mükemmel Sevgili! Hangi Burç Olduğunu Söylüyoruz!
Aşk herkes için aynı görünse de aslında karakterine göre farklı şekillenir. Kimi özgürlüğüne düşkündür, kimi tutkuyla bağlanır, kimi güven ister. Peki senin karakterin hangi burçtan sevgiliyle uyum sağlayacak? Bu testte sana en uygun burç sevgiliyi buluyoruz. Belki bugüne kadar aklına bile gelmeyen bir burç, kalbinin anahtarını elinde tutuyordur.
Hazır mısın?
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir ilişkide senin için en önemli şey nedir?
4. Söyle bakalım, ilk buluşmada karşındaki kişide ne ararsın?
5. Peki ilk buluşma nerede olmalı?
6. Peki birinin seni etkileyebilmesi için nasıl davranması gerekir?
7. İlişkilerde en çok korktuğun şey nedir?
8. Önceki ilişkilerinin bitme sebebi neydi?
9. İnsanların senin hakkında en çok söylediği şey nedir?
10. Diyelim ki hayatının aşkını buldun. Hangi durumda ondan vazgeçersin? (Sadece birini seçeceksin iyi düşün!)
Ateşiyle Sürükleyen Koç!
Sana Boğa burcu sevgili lazım!
Sana İkizler burcu bir sevgili lazım!
Sana Yengeç burcu sevgili lazım!
Sana gösterişli bir Aslan burcu sevgili lazım!
Sana düzgün bir Başak burcu sevgili lazım!
Sana Terazi sevgili lazım!
Sana tutkulu bir Akrep lazım!
Sana deli bir Yay lazım!
Sana Oğlak lazım!
Sana zeki bir kova lazım!
Sana hassas bir Balık yakışır!
