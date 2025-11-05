Astrolojiye Göre Senden İyi Bir Arkadaş Olur mu?
Dostluk herkes için farklıdır: Kimisi sırlarını paylaşır, kimisi yanında olmasa bile seni korur, kimisi de en zor gününde destek olur. Peki, senin burcuna göre senden iyi bir dost olur mu? Bu eğlenceli testte tek yapman gereken burcunu seçmek ve sana özel yorumu okumak!
Hazırsan başlayalım!
Burcun hangisi?
Kavgada Yanında, Eğlencede Önde!
Dostluğun Kaya Gibi Sağlam
Kahkaha Makinesi Dost
Sıcak Yuva Gibi Dost
Kral Gibi Arkadaş
Planlı, Programlı Dost
Huzurun Adı Dost
Gizli Kahraman Dost
Macera Ortağı Dost
Dağ Gibi Dayanıklı Dost
Farklılıkların En Güzel Dostu
Kalbiyle Dost Olan
