Ruh Haline Göre Psikoloğa İhtiyacın Var mı?

Senin ruh hâlin zaman zaman hassas bir dengede duruyor. Stres ve kaygı seni etkileyebiliyor ama toparlanma kapasiten hâlâ yüksek. Sosyal ilişkilerin ve kişisel çaban sayesinde zorlukların üstesinden geliyorsun. Bu durum seni “duyarlı” bir kişilik yapıyor; çevrendekilerin de duygularını fark eden ve empati kurabilen birisin. Ancak bu hassasiyet, bazı dönemlerde seni yorabiliyor. Bazen küçük sorunlar bile büyük engellermiş gibi gelebiliyor. Böyle anlarda nefes alma teknikleri, meditasyon ya da güvendiğin kişilerle paylaşım sana çok iyi gelebilir. Henüz profesyonel desteğe ihtiyaç duyacak seviyede değilsin; ama kendini daha güçlü hissetmek için destek almak istersen bu da gayet doğal. Senin için esas mesele, hassasiyetini bir zayıflık değil, seni sen yapan bir güç olarak görmeyi öğrenmek.