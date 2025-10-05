Ruh Haline Göre Psikoloğa İhtiyacın Var mı?
Hepimiz zaman zaman duygusal iniş çıkışlar yaşar, kaygılarla uğraşır ya da kendimizi yorgun hissederiz. Ancak bazen bu hisler günlük hayatımızı etkilemeye başlar ve profesyonel destek almak gerekebilir. Peki, senin şu anki ruh hâlin psikoloğa görünme ihtiyacını işaret ediyor mu? Bu testte seçeceğin cevaplarla kendine dair daha net bir fikir edinebilirsin.
Hazırsan başlayalım!
1. Son zamanlarda ruh halin nasıldı?
2. Uykun nasıl gidiyor?
3. Günlük enerjin nasıldır?
4. Sosyal ilişkilerin nasıl gidiyor?
5. Stresle başa çıkma biçimin nedir?
6. Kendinle ilgili düşüncelerin nasıl?
7. Karar verme konusunda nasılsın?
8. Duygusal kriz yaşadığında ne yaparsın?
9. Gelecek hakkında düşüncelerin nasıl?
10. Kendini ifade etme gücün nasıl?
Gitmene Gerek Yok Çünkü Kendi Dengeni Kurabiliyorsun!
Henüz Gitmene Gerek Yok Ama Dikkatli Ol!
Gitmeyi Düşünebilirsin Çünkü Zorlanıyorsun
Gitmelisin Çünkü Destek Arayışındasın
