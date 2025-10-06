Alışkanlıklarına ve Rutinlerine Göre Sen Hangi Ülke İnsanına Benziyorsun?
Alışkanlıkların, yaşam biçimin ve günlük rutinlerin kişiliğinin en net yansımalarıdır. Peki senin alışkanlıkların ve rutinlerin hangi ülkenin insanına daha çok benziyor? Bu Onedio testi ile hem kendi yaşam tarzını keşfedecek hem de eğlenceli bir şekilde kendini analiz edeceksin.
Hazırsan başlayalım!
1. Sabah uyandığında ilk yaptığın şey nedir?
2. Gün içinde enerjini en çok neyle toplarsın?
3. Tatilde en çok neyi önceliklendirirsin?
4. Haftada kaç gün rutinlerini bozmadan geçirirsin?
5. İş/okul sonrası kendine nasıl vakit ayırırsın?
6. Hafta sonu planlarını nasıl yaparsın?
7. Yemek tercihinde hangi tarz seni tanımlar?
8. Alışveriş yaparken hangi tutumu sergilersin?
9. Arkadaş grubunla vakit geçirirken seni en çok mutlu eden nedir?
10. Hafta içi uyku düzenin nasıldır?
İtalyan Ruhu
Japon Ruhu
Brezilya Ruhu
İsveç Ruhu
