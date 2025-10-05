Seçtiğin Yemeklere Göre Tarzını Tek Kelimeyle Özetliyoruz!
Yemek sadece karnımızı doyurmak için değil, aynı zamanda tarzımızı, kişiliğimizi ve hayata bakış açımızı da yansıtır. Kimi sade ve pratik lezzetlerden hoşlanır, kimi ise egzotik tatların peşinden koşar. Senin damak tadın aslında sana dair çok şey söylüyor olabilir! Bu testte seçeceğin yemeklere göre tarzını tek bir kelimeyle özetleyeceğiz.
Hazırsan başlayalım!
1. Kahvaltıda tercihin ne olur?
2. Akşam yemeğinde dışarıda yiyeceksen ne söylersin?
3. Atıştırmalık olarak hangisini seçersin?
4. Çorba içeceksen hangisini seçersin?
5. Tatlı dendiğinde ilk aklına gelen?
6. Dışarıda kahve molası:
7. Tatilde denemek istediğin yeni lezzet hangisi olurdu?
8. Dondurma seçimin hangisi olurdu?
9. Misafirliğe gittiğinde hangisini görmek istersin?
Klasik
Modern
Tutkulu
Doğal
