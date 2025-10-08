Hazırladığın Waffle'a Göre Sen Ne Kadar Sıra Dışı Birisin?
Waffle sadece tatlı bir atıştırmalık değil, aynı zamanda karakterimizin en tatlı yansıması olabilir! Seçtiğin hamurdan tut da üstüne koyacağın meyvelere, soslara, hatta yanında tercih edeceğin içeceğe kadar her detay senin kişiliğin hakkında ipuçları veriyor. Kimimiz klasiklerden şaşmazken kimimiz sınırları zorlayıp her şeyi üst üste koyar. Peki senin hazırladığın waffle seni nasıl anlatıyor?
Verdiğin cevaplara göre “ne kadar farklı bir insan” olduğunu bu testle öğrenebilirsin!
1. Önce hamuru seçelim: Waffle hamurun nasıl olsun?
2. Waffle şeklini seç:
3. Olmazsa olmaz dediğin meyve hangisi?
4. Bir meyve daha seçme hakkın var, hangisini seçeceksin?
5. Tatlı soslardan hangisi senin için olmazsa olmaz?
6. Waffle’ına çikolata parçası ekleyecek misin?
7. Waffle’ın üstüne ekstra bir dokunuş seç:
8. Bir top dondurma eklemek istesen hangisini seçersin?
9. Porsiyon tercihin?
10. Yanına içecek olarak ne alırsın?
Düzenini koruyan, risk almaktan hoşlanmayan birisin
Enerjik ve canlı birisin
Cesur ve Sıra Dışı Birisin
Eğlenceli ve Öngörülemez Birisin
