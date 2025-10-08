onedio
Hazırladığın Waffle'a Göre Sen Ne Kadar Sıra Dışı Birisin?

Tuğba Karakoç
08.10.2025 - 12:04

Waffle sadece tatlı bir atıştırmalık değil, aynı zamanda karakterimizin en tatlı yansıması olabilir! Seçtiğin hamurdan tut da üstüne koyacağın meyvelere, soslara, hatta yanında tercih edeceğin içeceğe kadar her detay senin kişiliğin hakkında ipuçları veriyor. Kimimiz klasiklerden şaşmazken kimimiz sınırları zorlayıp her şeyi üst üste koyar. Peki senin hazırladığın waffle seni nasıl anlatıyor? 

Verdiğin cevaplara göre “ne kadar farklı bir insan” olduğunu bu testle öğrenebilirsin!

1. Önce hamuru seçelim: Waffle hamurun nasıl olsun?

2. Waffle şeklini seç:

3. Olmazsa olmaz dediğin meyve hangisi?

4. Bir meyve daha seçme hakkın var, hangisini seçeceksin?

5. Tatlı soslardan hangisi senin için olmazsa olmaz?

6. Waffle’ına çikolata parçası ekleyecek misin?

7. Waffle’ın üstüne ekstra bir dokunuş seç:

8. Bir top dondurma eklemek istesen hangisini seçersin?

9. Porsiyon tercihin?

10. Yanına içecek olarak ne alırsın?

Düzenini koruyan, risk almaktan hoşlanmayan birisin

Sen seçimlerinde fazla risk almayan, düzeni ve sadeliği seven birisin. Klasik waffle hamuru, çikolata sos ve muz gibi tercihler senin köklere bağlı, güvenilir ve istikrarlı bir yapın olduğunu gösteriyor. Hayatta da alıştığın şeylerden kolay kolay vazgeçmiyorsun, bu da çevrendeki insanlar için seni güven veren bir dost yapıyor. Farklılıktan ziyade güven ve sadakat senin en güçlü yanların. İnsanlar seninle olduklarında sürprizlere değil, huzura hazır oluyorlar. Bu da seni başkalarının yanında “ayrıcalıklı” kılıyor. Çünkü günümüzde istikrar, çoğu kişiden daha farklı bir meziyet. Her ne kadar çok ekstrem biri olmasan da, seni farklı kılan şey aslında “değişmezliğin.” Senin gibi insanlar kolay bulunmuyor; bu yüzden etrafındakiler için farkını koruyan özel bir insansın.

Enerjik ve canlı birisin

Senin waffle tercihlerinde çeşitlilik ve renk ön planda. Çilek, böğürtlen, rengarenk drajeler ve bol sos seni tam anlamıyla hayata bağlıyor. İnsanlar sana baktığında enerjiyi, neşeyi ve yaşam dolu bir karakteri görüyor. Bu yanın seni farklı kılan en önemli özelliklerden biri. Girdiğin her ortamda pozitif bir enerji yaymayı başarıyorsun. Denemekten korkmayan, hayatı tatmak isteyen biri olarak sınırları zorlamaktan hoşlanıyorsun. Waffle sunumun bile bir tablo gibi olabilir; senin estetik bakış açın, normal şeyleri bile eğlenceli hale getiriyor. Farklılığın, monotonluktan nefret etmen. İnsanlar senden sürekli yenilik görmeyi bekliyor. Sen ise “sıradanlığa karşı renk katmak” felsefesiyle hareket ediyorsun. Bu yönünle sosyal çevrende unutulmaz bir etki bırakıyorsun.

Cesur ve Sıra Dışı Birisin

Sen kesinlikle farklı olmayı seven, sınırları zorlayan bir insansın. Farklı olma arzun seni sıradanlıktan kurtarıyor ve başkalarının yapmaya çekindiği şeyleri rahatça denemene yol açıyor. Hayatta da sürekli yeni tatlar, yeni yollar ve yeni deneyimler arıyorsun. Senin için tekdüzelik en büyük düşman. Cesur kararların ve beklenmedik hamlelerinle insanları hem şaşırtıyor hem de hayran bırakıyorsun. Bazen fazla uçlara gitsen de bu sana heyecan katan bir özellik. Farklılığın, aslında “alışılmışı reddetme” gücünde yatıyor. Sen sıradan olmamayı bir yaşam biçimi haline getirmişsin. Bu yüzden kalabalık içinde bile kolayca öne çıkabiliyorsun.

Eğlenceli ve Öngörülemez Birisin

Senin waffle tabağın tam bir renk ve tat patlaması! Her şeyden biraz koyup bambaşka bir karışım yaratan kişilerdensin. Bu, hayatında da kurallara sıkı sıkıya bağlı olmadığını, spontane ve eğlenceli biri olduğunu gösteriyor. İnsanlar seninle vakit geçirirken ne olacağını asla kestiremiyor. Bir gün sessiz sakin, ertesi gün çılgın bir macera arayışında olabilirsin. Bu öngörülemezliğin, seni diğerlerinden farklı kılıyor. Bazen karmaşa gibi görünse de aslında en özgün halin bu. Farklılığın “düzene karşı duruşunda.” Senin için mükemmel düzenler sıkıcı, biraz kaos ise hayatın tadı. Çevrendekiler seninle vakit geçirirken renkli ve unutulmaz anılar biriktiriyor.

