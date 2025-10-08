Hazırladığın Waffle'a Göre Sen Ne Kadar Sıra Dışı Birisin?

Waffle sadece tatlı bir atıştırmalık değil, aynı zamanda karakterimizin en tatlı yansıması olabilir! Seçtiğin hamurdan tut da üstüne koyacağın meyvelere, soslara, hatta yanında tercih edeceğin içeceğe kadar her detay senin kişiliğin hakkında ipuçları veriyor. Kimimiz klasiklerden şaşmazken kimimiz sınırları zorlayıp her şeyi üst üste koyar. Peki senin hazırladığın waffle seni nasıl anlatıyor?

Verdiğin cevaplara göre “ne kadar farklı bir insan” olduğunu bu testle öğrenebilirsin!