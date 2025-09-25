onedio
Sen Neden Flörtten Öteye Gidemiyorsun?

Sen Neden Flörtten Öteye Gidemiyorsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
25.09.2025 - 09:03

Flört etmek çoğu zaman heyecanlıdır; mesajlar, küçük sürprizler, bakışmalar… Ama iş ciddileşmeye gelince bir şeyler tıkanıyor olabilir. Peki senin önünde duran engel ne? Karşı tarafla neden bir türlü “ilişki” seviyesine geçemiyorsun? Belki de kendi davranışların, belki de seçimlerin seni sürekli flört noktasında bırakıyor. Bu test ile flört oyununda seni durduran nedeni öğrenmeye hazır mısın?

Hazırsan başlayalım!

Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

Bir flörtle tanıştıktan sonra seni en çok heyecanlandıran şey ne?

İlişkide en çok korktuğun şey nedir?

Karşındaki kişide en çok dikkat ettiğin özellik hangisi?

Flörtünle tartışma çıkarsa nasıl davranırsın?

İlişkilerde genelde ne zaman zorlanırsın?

Bir flörtün sana “geleceği düşünelim” dediğinde tepkin ne olur?

En ideal ilişkin nasıl olmalı?

Flörtün sana birkaç gün mesaj atmazsa ne yaparsın?

İlişkilerinde en sık yaşadığın şey nedir?

Korkuların Seni Durduruyor

Senin flörtten öteye gidememe sebebin, aslında güven konusundaki hassasiyetin. İnsanlara kolay kolay güvenemiyor, kalbini açmakta zorlanıyorsun. Bu da ilişkilerin başında seni çekici kılsa da ilerledikçe mesafe koymana neden oluyor. Geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları ya da kaygılar, seni hep tetikte tutuyor. Bu yüzden çoğu zaman karşı taraf samimi olsa bile şüpheyle yaklaşıyor olabilirsin. Oysa gerçek bir ilişki için biraz risk almak, kalbini açmak şart. Senin önünde duran engel, kendini koruma isteğin. Eğer bu duvarı yavaş yavaş aşabilirsen, flört aşamasında takılıp kalmaz, güvene dayalı uzun ilişkiler yaşayabilirsin.

Monotonluk Seni Kaçırıyor

Senin için ilişkilerde en büyük engel, kolayca sıkılman. Başlangıçtaki heyecanı seviyorsun ama zamanla rutinleşme seni uzaklaştırıyor. Flörtlerin kısa ama eğlenceli olabilir çünkü sen her şeyin sürekli taze kalmasını istiyorsun. Macera, eğlence ve yenilik arayışın çok güçlü. Eğer partnerin bu enerjine ayak uydurmazsa ya da ilişki durağanlaşırsa, hemen geri çekiliyorsun. Flört aşamasında kalman, aslında heyecansız bir ilişkiye girmek istememenden kaynaklanıyor. Senin için çözüm, enerjini paylaşabileceğin, hayatı birlikte sürekli hareketli kılacak birini bulmak. Doğru kişiyle birlikte, flörtün ötesine geçmek senin için çok daha kolay olabilir.

Ciddiyet Seni Geriyor

Senin flörtten öteye gidememe sebebin, bağlanma korkun. İlişki ciddiye bindiğinde içine bir tedirginlik geliyor, “Ya yanlış kişiyse?” düşüncesi seni geri adım attırıyor. Tutkulu bir yönün var ama aynı zamanda sorumluluk almaktan kaçıyorsun. Flört aşamasında eğlenceli, çekici ve etkileyici olabiliyorsun. Ancak iş “biz” olmaya geldiğinde belirsizlik seni rahatsız ediyor. Bu da ilişkilerin başlamadan bitmesine yol açabiliyor. Aslında içten içe büyük bir aşkı arzuluyorsun ama bağlanmanın beraberinde getireceği yükler seni korkutuyor. Eğer bu kaygılarını tanıyıp kabullenirsen, kalbine giren kişiye daha çok şans verebilirsin.

Kalbini Fazla Açıyorsun

Senin flörtten öteye gidememe sebebin, aşırı duygusal hassasiyetin. Daha flört aşamasında bile çok fazla şey hissetmeye başlıyor ve beklentilerini hızla yükseltiyorsun. Bu da seni kırılgan hale getiriyor. Karşı taraf seni anlamadığında ya da küçük bir şey ters gittiğinde büyük hayal kırıklığı yaşayabiliyorsun. Bu hassasiyet, ilişkini ilerletmek yerine çoğu zaman seni geriye çekiyor. Aslında sevgin çok değerli ama biraz daha zamana yayarak, karşındakine kendini göstermesi için alan tanırsan, ilişkinin daha sağlıklı ilerlediğini görebilirsin. Duygularını korumayı öğrenmen, seni daha güçlü bir aşka hazırlayacak.

