Sen Neden Flörtten Öteye Gidemiyorsun?

Senin flörtten öteye gidememe sebebin, aşırı duygusal hassasiyetin. Daha flört aşamasında bile çok fazla şey hissetmeye başlıyor ve beklentilerini hızla yükseltiyorsun. Bu da seni kırılgan hale getiriyor. Karşı taraf seni anlamadığında ya da küçük bir şey ters gittiğinde büyük hayal kırıklığı yaşayabiliyorsun. Bu hassasiyet, ilişkini ilerletmek yerine çoğu zaman seni geriye çekiyor. Aslında sevgin çok değerli ama biraz daha zamana yayarak, karşındakine kendini göstermesi için alan tanırsan, ilişkinin daha sağlıklı ilerlediğini görebilirsin. Duygularını korumayı öğrenmen, seni daha güçlü bir aşka hazırlayacak.