Sen Neden Flörtten Öteye Gidemiyorsun?
Flört etmek çoğu zaman heyecanlıdır; mesajlar, küçük sürprizler, bakışmalar… Ama iş ciddileşmeye gelince bir şeyler tıkanıyor olabilir. Peki senin önünde duran engel ne? Karşı tarafla neden bir türlü “ilişki” seviyesine geçemiyorsun? Belki de kendi davranışların, belki de seçimlerin seni sürekli flört noktasında bırakıyor. Bu test ile flört oyununda seni durduran nedeni öğrenmeye hazır mısın?
Hazırsan başlayalım!
Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
Bir flörtle tanıştıktan sonra seni en çok heyecanlandıran şey ne?
İlişkide en çok korktuğun şey nedir?
Karşındaki kişide en çok dikkat ettiğin özellik hangisi?
Flörtünle tartışma çıkarsa nasıl davranırsın?
İlişkilerde genelde ne zaman zorlanırsın?
Bir flörtün sana “geleceği düşünelim” dediğinde tepkin ne olur?
En ideal ilişkin nasıl olmalı?
Flörtün sana birkaç gün mesaj atmazsa ne yaparsın?
İlişkilerinde en sık yaşadığın şey nedir?
Korkuların Seni Durduruyor
Monotonluk Seni Kaçırıyor
Ciddiyet Seni Geriyor
Kalbini Fazla Açıyorsun
