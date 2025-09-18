onedio
Beğendiğin Erkeklere Göre Sen Hangi Burçsun?

Beğendiğin Erkeklere Göre Sen Hangi Burçsun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
18.09.2025 - 13:03

Aşk bazen yıldızların rehberliğinde şekillenir! Karşındaki erkeği nasıl tanıdığına, hangi özelliklerden etkilendiğine göre senin burcun ortaya çıkabilir. Eğlenceli ve biraz da sezgisel olan bu testle, beğendiğin erkeklerden yola çıkarak hangi burç olduğunu tahmin edeceğiz!

1. Hangisini daha çok beğeniyorsun?

2. Bu sefer hangisi?

3. Seç bakalım!

4. Devam!

5. Zor olabilir!

6. Hangisi favorin?

7. Geçmişe dönelim biraz!

8. Koreli aktörlerden favorin hangisi olurdu?

Sen Koçsun!

Sen Koçsun!

Sen Koçsun! Çünkü senin ilgini çeken erkekler genellikle kararlı, cesur ve lider ruhlu tipler. Maceracı ve enerjik olmalarını seviyorsun, monotonluktan çabuk sıkılıyorsun. İlişkilerde heyecan ve dinamizm senin için olmazsa olmaz. Partnerin seni yanında sürükleyen, güçlü bir karakter olmalı ki sen kendini özgür ve canlı hisset.

Sen Boğasın!

Sen Boğasın!

Sen Boğasın! Çünkü senin ilgini çeken erkekler sıcak, anlayışlı ve güven verici tipler. Duygusal bağ ve sadakat senin için çok önemli. Romantik jestler ve küçük detaylar kalbini çalar. İlişkilerde rahatlık ve güven ön planda; partnerin yanında kendini değerli ve huzurlu hissetmelisin.

Sen Yengeçsin!

Sen Yengeçsin!

Sen Yengeçsin! Çünkü senin ilgini çeken erkekler şefkatli, koruyucu ve duygusal tiplerdir. İlişkilerde güven ve bağlılık senin için ön plandadır. Küçük dokunuşlar, samimi ilgi ve yakınlık kalbini kazanır. Partnerin yanında kendini değerli ve özel hissetmek senin için çok önemlidir.

Sen Aslansın!

Sen Aslansın!

Sen Aslansın! Çünkü senin ilgini çeken erkekler karizmatik, gösterişli ve cesur tiplerdir. Sen sahnede parlamayı, ilişkide heyecanı seviyorsun. Büyük jestler ve romantik sürprizler kalbini fetheder. Partnerin özgüvenli, dikkat çeken ve seninle gurur duyan biri olmalı ki aşkın ateşi sürekli yanıp tutsun.

Sen Başaksın!

Sen Başaksın!

Sen Başaksın! Çünkü senin ilgini çeken erkekler titiz, düzenli ve pratik tiplerdir. Mantıklı, güvenilir ve planlı hareket eden erkekler senin için çekici. İlişkilerde detaylar, sorumluluk ve istikrar önemlidir. Partnerinin yanında kendini güvende ve dengede hissetmek senin için olmazsa olmazdır.

Sen Terazisin!

Sen Terazisin!

Sen Terazisin! Çünkü senin ilgini çeken erkekler dengeli, zarif ve uyumlu tiplerdir. İlişkilerde adalet ve estetik senin için çok önemli. Sosyal, nazik ve konuşkan erkekler dikkatini çeker. Partnerinle uyum içinde olmak, romantik ve dengeli bir ilişki seni mutlu eder.

Sen Balıksın!

Sen Balıksın!

Sen Balıksın! Çünkü senin ilgini çeken erkekler duygusal, hassas ve hayalperest tiplerdir. Romantik, yaratıcı ve empatik erkekler kalbini kazanır. İlişkilerde derin bağ ve manevi uyum senin için çok önemli. Partnerin yanında kendini özel, değerli ve anlayışla çevrilmiş hissetmek senin mutluluğunu sağlar.

Sen Akrepsin!

Sen Akrepsin!

Sen Akrepsin! Çünkü senin ilgini çeken erkekler derin, gizemli ve tutkulu tiplerdir. Sadece yüzeyde kalan değil, iç dünyasını keşfetmene izin veren erkekler kalbini çalar. İlişkilerde yoğun bağ, sadakat ve derin duygusal bağlantı senin için olmazsa olmazdır.

Yorum Yazın