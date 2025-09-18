Beğendiğin Erkeklere Göre Sen Hangi Burçsun?

Sen Koçsun! Çünkü senin ilgini çeken erkekler genellikle kararlı, cesur ve lider ruhlu tipler. Maceracı ve enerjik olmalarını seviyorsun, monotonluktan çabuk sıkılıyorsun. İlişkilerde heyecan ve dinamizm senin için olmazsa olmaz. Partnerin seni yanında sürükleyen, güçlü bir karakter olmalı ki sen kendini özgür ve canlı hisset.