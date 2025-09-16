İlişki Durumlarına Verdiğin Tepkilere Göre Ruhen Kaç Yaşındasın?
Ruhumuzun yaşı her zaman kimlik kartımızdaki yaşla aynı değil. Bazen 16 yaşında gibi heyecanlı, bazen 25 yaşında gibi deli dolu, bazen de 50 yaşında gibi bilge davranabiliriz. Özellikle de ilişkilerde verdiğimiz tepkiler, ruhumuzun hangi yaşta kaldığını açıkça ortaya çıkarıyor. Bu sorularda vereceğin tepkiler sayesinde ruhen kaç yaşında olduğunu söyleyeceğiz.
Hazırsan başlayalım!
1. Partnerin mesajına uzun süre cevap vermedi.
2. Tartışma sırasında partnerin sesini yükseltti...
3. Partnerin eski sevgilisiyle karşılaştınız.
4. Birlikteyken partnerin sürekli telefonuna bakıyor.
5. Partnerin doğum gününü unuttu.
6. Partnerin sana hediye aldı...
7. Bir tartışmada haklı çıktın.
8. Partnerin sana “biraz ayrı kalmak istiyorum” dedi.
9. Partnerin hatasını kabul etti.
10. Partnerinle tatilde kavga ettiniz.
Ruhen 16 Yaşındasın!
Ruhen 25 Yaşındasın!
Ruhen 35 Yaşındasın!
Ruhen 50 Yaşındasın!
