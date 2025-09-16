İlişki Durumlarına Verdiğin Tepkilere Göre Ruhen Kaç Yaşındasın?

Senin ruhun genç yetişkinlikte. İlişkilerde hâlâ heyecanlısın ama artık biraz daha mantıklı davranabiliyorsun. Kıskançlıkların var ama abartmıyorsun, tartışmaların var ama çözüme de önem veriyorsun. Partnerinle paylaşmayı, birlikte eğlenmeyi seviyorsun. Hem romantizm hem özgürlük senin için önemli. Bazen çocukça, bazen olgun tepkiler verebiliyorsun. Bu karışım seni dengeli bir sevgili yapıyor. Ruhen 25 yaşındaki gibi; hem tutkulu hem de kendi ayaklarının üstünde duran birisin.