Hoşlandığın Kişi Senin İçin Green Flag mı, Red Flag mı?

Hoşlandığın Kişi Senin İçin Green Flag mı, Red Flag mı?

14.09.2025 - 18:03

Aşk bazen gözleri kör edebilir, değil mi? Hoşlandığın kişinin davranışlarını doğru okumak, kalbini korumak ve sağlıklı bir ilişkiye adım atmak için kritik öneme sahip. Bu test, senin gözünden, karşındaki kişinin ilişki potansiyisini ve sınırlarını ortaya çıkarmana yardımcı olacak. 

Hazırsan başlayalım!

1. Karşındaki kişi mesajlarına ne kadar hızlı ve düzenli cevap veriyor?

2. Sıkıntılı bir durum yaşadığında nasıl davranıyor?

3. Senin sınırlarına saygısı nasıl?

4. Sosyal medya kullanımında davranışı nasıl?

5. Arkadaş ve aile ilişkileri hakkında ne kadar açık?

6. Sürpriz ve planlama konularında yaklaşımı nasıl?

7. Eleştiriye tepkisi nasıl?

8. Mizah anlayışı ve esprileri seni nasıl etkiliyor?

9. Kendi sorunlarıyla başa çıkma şekli nasıl?

10. Güven konusundaki tutumu nasıl?

Green Flag

Hoşlandığın kişi açık iletişim kuruyor, sınırlarına saygı gösteriyor ve sana değer veriyor. Bu, sağlıklı bir ilişki için en güçlü işarettir. Kendini rahat hissettiğin, güven duyduğun ve büyüyebileceğin bir bağ kurmak için ideal bir işarettir. İkiniz arasındaki uyum, karşılıklı destek ve ortak hedefler, ilişkinin uzun vadeli ve sağlıklı olmasına olanak tanır. Ayrıca, esprili ve empatik yaklaşımları, sıkıntılı anlarda bile aranızdaki bağı güçlendirir. Bu kişi, sorunları birlikte çözmekten kaçınmaz ve sana değer verdiğini davranışlarıyla gösterir. İlişkinin ilerlemesi ve derinleşmesi için sağlam bir temel oluşturur ve sana huzur verir.

Yellow Flag

Karşındaki kişi bazı durumlarda olumlu davranışlar sergilese de, zaman zaman belirsiz veya problemli hareketler gösterebilir. Bu, dikkat edilmesi gereken küçük uyarı işaretlerini temsil eder. Özellikle iletişimde veya sınır konularında bazen problem yaşanabilir, ama bu durum çoğunlukla kasıtlı değildir. Bu kişiyle ilişki ilerletilirken sınırlarını net bir şekilde koruman ve beklentilerini açıkça belirtmen önemlidir. Yellow flag, tamamen kötü bir durum anlamına gelmez; ancak ilişkiyi değerlendirirken dikkatli olmalı ve potansiyel kırmızı bayrakları önceden fark etmelisin. Bu, sağlıklı bir ilişkinin inşasında seni daha temkinli ve bilinçli yapar.

Red Flag

Karşındaki kişi sürekli sınır ihlalleri yapıyor, eleştiriyi kabul etmiyor veya manipülatif davranıyor. Bu ciddi uyarı işaretlerini temsil eder ve ilişki sağlığını tehdit edebilir. Duygusal ve zihinsel olarak seni yorabilir, kendine olan güvenini zedeleyebilir. Sık sık kontrolcü davranışlar, kıskançlık veya ilgisizlik gibi davranışlar gösteriyorsa, bu kişinin ilişkiyi sürdürülebilir bir şekilde yönetemediğini işaret eder. Red flag, ilişkinin ciddi şekilde sorgulanması gerektiğini gösterir. Bu tür davranışlarla karşılaştığında sınırlarını net çizmek, kendi sağlığını ön planda tutmak önemlidir.

Black Flag

Bu, en ciddi ve tehlikeli uyarı işaretidir. Karşındaki kişi seni manipüle ediyor, duygusal veya fiziksel olarak zarar verebilecek davranışlar sergiliyor olabilir. Hiçbir güven unsuru yoktur, sürekli manipülasyon, yalan ve baskı ile karşı karşıyasın. Black flag, ilişkiyi sürdürmenin senin için zararlı olacağını gösterir ve derhal uzaklaşman gerektiğinin sinyalidir. Bu durumda, kendi güvenliğini ve psikolojik sağlığını önceliklendirmek şarttır. Black flag, aşkı aşkın ötesinde bir tehlike olarak görmeni sağlar ve profesyonel destek almayı değerlendirebilirsin.

