Hoşlandığın Kişi Senin İçin Green Flag mı, Red Flag mı?
Aşk bazen gözleri kör edebilir, değil mi? Hoşlandığın kişinin davranışlarını doğru okumak, kalbini korumak ve sağlıklı bir ilişkiye adım atmak için kritik öneme sahip. Bu test, senin gözünden, karşındaki kişinin ilişki potansiyisini ve sınırlarını ortaya çıkarmana yardımcı olacak.
Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Karşındaki kişi mesajlarına ne kadar hızlı ve düzenli cevap veriyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sıkıntılı bir durum yaşadığında nasıl davranıyor?
3. Senin sınırlarına saygısı nasıl?
4. Sosyal medya kullanımında davranışı nasıl?
5. Arkadaş ve aile ilişkileri hakkında ne kadar açık?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sürpriz ve planlama konularında yaklaşımı nasıl?
7. Eleştiriye tepkisi nasıl?
8. Mizah anlayışı ve esprileri seni nasıl etkiliyor?
9. Kendi sorunlarıyla başa çıkma şekli nasıl?
10. Güven konusundaki tutumu nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Green Flag
Yellow Flag
Red Flag
Black Flag
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın