Hoşlandığın Kişi Senin İçin Green Flag mı, Red Flag mı?

Hoşlandığın kişi açık iletişim kuruyor, sınırlarına saygı gösteriyor ve sana değer veriyor. Bu, sağlıklı bir ilişki için en güçlü işarettir. Kendini rahat hissettiğin, güven duyduğun ve büyüyebileceğin bir bağ kurmak için ideal bir işarettir. İkiniz arasındaki uyum, karşılıklı destek ve ortak hedefler, ilişkinin uzun vadeli ve sağlıklı olmasına olanak tanır. Ayrıca, esprili ve empatik yaklaşımları, sıkıntılı anlarda bile aranızdaki bağı güçlendirir. Bu kişi, sorunları birlikte çözmekten kaçınmaz ve sana değer verdiğini davranışlarıyla gösterir. İlişkinin ilerlemesi ve derinleşmesi için sağlam bir temel oluşturur ve sana huzur verir.