Bu Test Senin Kalbinin Rengini Belirleyecek!
Kalbinin derinliklerinde hangi rengin parladığını hiç merak ettin mi? Bazen hislerimiz, verdiğimiz kararlar ve hayata bakış açımız içimizdeki rengi yansıtır. Bu testte sana en uygun soruları cevaplayarak kalbinin rengini keşfedecek, kendi duygusal dünyana bambaşka bir pencereden bakacaksın.
Hazırsan başlayalım!
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Sabah uyandığında seni en çok motive eden şey nedir?
4. İnsanlar seni genelde nasıl tanımlar?
5. Bir arkadaşın üzgün olduğunda ne yaparsın?
6. Bir günlüğüne süper güç seçsen hangisi olurdu?
7. Hayatındaki zorluklarla nasıl baş edersin?
8. Bir film türü seç desek?
9. Hangi mevsim sana en çok hitap ediyor?
10. En büyük hayalin nedir?
