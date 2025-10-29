Burcuna Göre Yaşayacağın Aşk Klişesi!

Koç’un doğasında rekabet, hız ve meydan okuma vardır. Bu yüzden aşk klişen de tam olarak “düşmandan aşka”. Başlangıçta çekiştiğin, tartıştığın ya da sana ters gelen birine karşı güçlü bir enerji hissedersin. Çünkü sana karşı duran her şey, içinde gizli bir kıvılcımı da uyandırır. Bu klişede önce çatışma, sonra çekim gelir. Koç’un tutkulu doğası, zamanla bu rekabeti eğlenceli bir oyuna çevirir. “İmkânsız gibi görünen” ilişkilerde bile Koç, risk almaktan korkmadığı için kazanan olabilir. Senin aşk hikâyen, ateşli başlangıçlardan kalıcı bağlara dönüşebilir—yeter ki öfkeni sevgiyle dengelemeyi unutma.