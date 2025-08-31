Kaçıngan, Kaygılı, Güvenli! İlişkilerde Bağlanma Stilini Söylüyoruz!
İlişkilerde nasıl davrandığını hiç merak ettin mi? Partnerine fazla mı bağlanıyorsun, yoksa tam tersine yakınlıktan mı kaçıyorsun? Belki de dengeli bir güvenli bağlanma stiline sahipsin ya da karma bir yapın var. Bağlanma stilleri, çocukluk deneyimlerinden başlayıp yetişkinlik ilişkilerine kadar uzanan derin bir etkiye sahiptir.
Hazırsan başla!
1. Partnerinden birkaç gün haber almadığında ne hissedersin?
2. İlişkinde en çok seni ne korkutur?
3. Partnerinle tartıştığında nasıl tepki verirsin?
4. Partnerinden ilgi gördüğünde ne hissedersin?
5. Yalnız kalmak senin için nedir?
6. Partnerin mesajına hemen dönmediğinde ne yaparsın?
7. İlişkilere bakış açın nasıl?
8. Birini sevdiğinde nasıl davranırsın?
9. İlişkiyi bitirmeyi sen istediğinde sebebin ne olurdu?
10. Geleceğe dair plan yaparken partnerini dahil eder misin?
Kaygılı Bağlanma Stili
Kaçıngan Bağlanma Stili
Güvenli Bağlanma Stili
Düzensiz Bağlanma Stili
