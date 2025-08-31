onedio
Kaçıngan, Kaygılı, Güvenli! İlişkilerde Bağlanma Stilini Söylüyoruz!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
31.08.2025 - 12:01

İlişkilerde nasıl davrandığını hiç merak ettin mi? Partnerine fazla mı bağlanıyorsun, yoksa tam tersine yakınlıktan mı kaçıyorsun? Belki de dengeli bir güvenli bağlanma stiline sahipsin ya da karma bir yapın var. Bağlanma stilleri, çocukluk deneyimlerinden başlayıp yetişkinlik ilişkilerine kadar uzanan derin bir etkiye sahiptir. 

Hazırsan başla!

1. Partnerinden birkaç gün haber almadığında ne hissedersin?

2. İlişkinde en çok seni ne korkutur?

3. Partnerinle tartıştığında nasıl tepki verirsin?

4. Partnerinden ilgi gördüğünde ne hissedersin?

5. Yalnız kalmak senin için nedir?

6. Partnerin mesajına hemen dönmediğinde ne yaparsın?

7. İlişkilere bakış açın nasıl?

8. Birini sevdiğinde nasıl davranırsın?

9. İlişkiyi bitirmeyi sen istediğinde sebebin ne olurdu?

10. Geleceğe dair plan yaparken partnerini dahil eder misin?

Kaygılı Bağlanma Stili

Senin bağlanma stilin kaygılı görünüyor. İlişkilerde sürekli ilgi, güvence ve yakınlık arıyorsun. Partnerinden en ufak bir uzaklaşma bile sende büyük kaygı yaratabiliyor. Terk edilmek, sevilmemek ya da değer görmemek en büyük korkularından biri. Bu yüzden ilişkide fazlasıyla yapışkan ya da bağımlı görünebilirsin. Kaygılı bağlanma, çoğunlukla çocuklukta yaşanan dengesiz ilgi ve sevgiyle gelişir. Sen de ilişkilerinde sürekli teyit arıyor, “beni gerçekten seviyor mu?” sorusunu soruyor olabilirsin. Bu durum bazen partnerini zorlayabilir çünkü beklentilerin yüksek olabilir. Bununla birlikte, sevgiye ve bağa olan açlığın seni çok yoğun bir partner yapar. Karşı taraf için değerli hissettirmek konusunda oldukça iyisin. Ancak kaygını yönetmeyi öğrenirsen ilişkilerin daha huzurlu ve güvenli hale gelecektir.

Kaçıngan Bağlanma Stili

Senin bağlanma stilin kaçıngan. Yakınlık seni korkutuyor ve ilişkilerde fazla bağlanmak sana ağır geliyor. Partnerinle mesafe koymayı seviyor, özgürlüğünü korumaya büyük önem veriyorsun. Fazla ilgi görmek ya da sürekli bir arada olmak seni boğabiliyor. Çocuklukta yeterince ilgi görmemek ya da aşırı mesafeli ebeveyn tutumları, bu bağlanma stilini geliştirebilir. Sen de ilişkilerinde duygularını bastırmayı, mesafe koymayı ve bağımsızlığını ön planda tutmayı seçiyorsun. İnsanlara güvenmek sana zor geliyor olabilir. Bunun avantajı, kendi başına ayakta durabilme gücün. Ancak dezavantajı ise derin bağlardan kaçtığın için uzun vadede yalnızlık hissi yaşayabilmen. Duygularını ifade etmeyi öğrenmek ve yakınlığı tehdit değil, destek olarak görebilmek sana iyi gelecektir.

Güvenli Bağlanma Stili

Sen güvenli bağlanma stiline sahipsin. İlişkilerde dengeyi kurabiliyor, hem yakınlık hem de özgürlüğü aynı anda yaşayabiliyorsun. Partnerine güveniyor, ilgi gördüğünde mutlu oluyor ama bağımlı hale gelmiyorsun. Aynı şekilde, yalnız kaldığında da paniklemiyorsun. Bu bağlanma stili genellikle sevgi dolu, destekleyici ama aynı zamanda bireysel sınırları koruyan bir çocukluk ortamında gelişir. Sen de ilişkilerinde hem kendi ihtiyaçlarını hem de partnerinin ihtiyaçlarını dikkate alabiliyorsun. Bu da ilişkilerini daha sağlıklı kılıyor. Senin için en güçlü yan, krizlerde bile sakin kalabilmen ve yapıcı davranabilmen. Güvenli bağlanma stilin sayesinde uzun vadeli, doyurucu ve huzurlu ilişkiler yaşama ihtimalin oldukça yüksek.

Düzensiz Bağlanma Stili

Senin bağlanma stilin karma ya da düzensiz görünüyor. Bazen kaygılı, bazen kaçıngan davranabiliyorsun. Bir yandan yakınlık istiyor, diğer yandan bu yakınlık seni korkutabiliyor. Bu da ilişkilerinde dengesiz bir tavır sergilemene neden olabiliyor. Bu bağlanma stili genellikle çocuklukta hem sevgi hem de belirsizlik içeren deneyimlerle gelişir. Partnerine bir an çok bağlı hissederken, diğer anlarda mesafe koyabiliyorsun. Bu durum hem seni hem de karşındakini yorabilir. Avantajın, farklı durumlara adapte olabilme becerin. Ancak duygusal istikrarı korumak senin için zor olabilir. Kendi bağlanma stilini fark edip anlaman, daha dengeli ve huzurlu ilişkiler kurmana yardımcı olacaktır.

