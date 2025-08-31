Kaçıngan, Kaygılı, Güvenli! İlişkilerde Bağlanma Stilini Söylüyoruz!

Senin bağlanma stilin karma ya da düzensiz görünüyor. Bazen kaygılı, bazen kaçıngan davranabiliyorsun. Bir yandan yakınlık istiyor, diğer yandan bu yakınlık seni korkutabiliyor. Bu da ilişkilerinde dengesiz bir tavır sergilemene neden olabiliyor. Bu bağlanma stili genellikle çocuklukta hem sevgi hem de belirsizlik içeren deneyimlerle gelişir. Partnerine bir an çok bağlı hissederken, diğer anlarda mesafe koyabiliyorsun. Bu durum hem seni hem de karşındakini yorabilir. Avantajın, farklı durumlara adapte olabilme becerin. Ancak duygusal istikrarı korumak senin için zor olabilir. Kendi bağlanma stilini fark edip anlaman, daha dengeli ve huzurlu ilişkiler kurmana yardımcı olacaktır.