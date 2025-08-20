onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
C2 Seviye Toksik İlişkiye Sahip Misin?

C2 Seviye Toksik İlişkiye Sahip Misin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
20.08.2025 - 17:01

Hepimiz zaman zaman ilişkilerimizde inişler çıkışlar yaşayabiliriz. Fakat bazı ilişkiler öyle bir noktaya gelir ki, artık sağlıklı olmaktan çıkar ve “toksik” bir hal alır. Peki senin ilişkin ne durumda? Bu test ile ilişkinin sağlıklı mı, yoksa alarm zillerini çaldıracak kadar toksik mi olduğunu öğrenebilirsin!

Hazırsan başla!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Partnerinle tartışmalarınız genelde nasıl biter?

2. Partnerin senin özel alanına ne kadar saygı duyuyor?

3. İlişkinin sana kattığı en baskın his ne?

4. Partnerin senin başarılarına nasıl tepki veriyor?

5. Partnerine bir sırrını açtığında ne oluyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İletişim tarzınız nasıl?

7. Partnerinin kıskançlık düzeyi nasıl?

8. Kendini ilişkinin içinde nasıl hissediyorsun?

9. Partnerin hatalı olduğunda nasıl davranıyor?

10. Arkadaşların ilişkin hakkında ne düşünüyor?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sağlıklı Bir İlişki İçindesin

Partnerinle olan bağın karşılıklı saygı, sevgi ve güven üzerine kurulu. Ufak tefek sorunlar yaşansa da bunlar ilişkinizi zedeleyecek türden değil. Sağlıklı iletişim, özel alanlara saygı ve destekleyici tavırlar ilişkinizi güçlü kılıyor. Senin için bu ilişki hem huzur hem de gelişim kaynağı.

Ara Sıra Toksikleşen Bir İlişkin Var

İlişkiniz genel olarak iyi ilerlese de zaman zaman sınırlar bulanıklaşıyor. Ufak kıskançlıklar, kırıcı sözler ya da yanlış anlaşılmalar ilişkide toksik öğeler yaratabiliyor. Eğer bu durumların farkında olup üzerine gidersen, ilişkin daha da sağlam bir hâle gelebilir.

Toksik Unsurlar Belirginleşmeye Başlamış

İlişkinde artık güven ve huzurdan çok kaygı, stres ve tartışma ön plana çıkıyor. Partnerinin tutumları çoğunlukla seni yıpratıyor ve bu döngüden çıkmak zorlaşıyor. Eğer bu şekilde devam ederse ciddi bir yıpranma yaşayabilirsin. Bu noktada açık iletişim ya da profesyonel destek önemli olabilir.

C2 Seviyesinde Toksik İlişki İçindesin

İlişkin sağlıklı olmaktan çok uzak. Kontrol, baskı, değersiz hissettirme ve manipülasyon yoğun şekilde görülüyor. Kendini sürekli kısıtlanmış ve mutsuz hissediyorsun. Bu, artık sadece toksik değil, ruhsal ve fiziksel sağlığını da tehdit eden bir ilişki boyutu. Önceliğin kendi iyiliğin olmalı. Bu ilişkiyi sürdürmek, seni her geçen gün daha da tüketebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın