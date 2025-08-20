C2 Seviye Toksik İlişkiye Sahip Misin?
Hepimiz zaman zaman ilişkilerimizde inişler çıkışlar yaşayabiliriz. Fakat bazı ilişkiler öyle bir noktaya gelir ki, artık sağlıklı olmaktan çıkar ve “toksik” bir hal alır. Peki senin ilişkin ne durumda? Bu test ile ilişkinin sağlıklı mı, yoksa alarm zillerini çaldıracak kadar toksik mi olduğunu öğrenebilirsin!
Hazırsan başla!
1. Partnerinle tartışmalarınız genelde nasıl biter?
2. Partnerin senin özel alanına ne kadar saygı duyuyor?
3. İlişkinin sana kattığı en baskın his ne?
4. Partnerin senin başarılarına nasıl tepki veriyor?
5. Partnerine bir sırrını açtığında ne oluyor?
6. İletişim tarzınız nasıl?
7. Partnerinin kıskançlık düzeyi nasıl?
8. Kendini ilişkinin içinde nasıl hissediyorsun?
9. Partnerin hatalı olduğunda nasıl davranıyor?
10. Arkadaşların ilişkin hakkında ne düşünüyor?
Sağlıklı Bir İlişki İçindesin
Ara Sıra Toksikleşen Bir İlişkin Var
Toksik Unsurlar Belirginleşmeye Başlamış
C2 Seviyesinde Toksik İlişki İçindesin
