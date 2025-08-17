Seçtiğin Gelinliklere Göre 5 Yıl İçinde Evlenecek misin?

Seçtiğin gelinlikler daha çok alternatif, rahat, cesur ya da gündelik çizgide; kısa modeller, iki parçalı takımlar, pantolonlu kombinler, renkli dokunuşlar veya DIY ruhu öne çıkıyor. Bu tercih, evliliği öncelikli hedefler listesinde şu an üst sıralara koymadığını gösterir. Bağımsızlık, kişisel ifade ve konvansiyonlara meydan okuma senin için daha cazip olabilir. “Evlilik” fikri belki bir gün olabilir ama şu anda kariyer, seyahat, kişisel gelişim ya da özgürlük gibi değerler daha baskın. Bu durum ilişkilerinde zamana ve koşullara bağlı hareket etme eğilimini de işaret eder: bağlanma ya da resmi bir adım atma fikri, ancak büyük bir değişim veya net bir sebep yoksa tercih edilmeyebilir. Ayrıca senin için “beyaz elbise” bir ritüelden çok kişisel ifade aracı; gelinlik seçimin, yaşam tarzın ve duruşunun bir parçası. Çoğu zaman “şimdi değil” demek; karamsarlık değil, bilerek seçilen özgürlük demektir.