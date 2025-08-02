Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Hangi Model Gelinlik Giymelisin?

Yemek seçimlerin bolca çeşit barındırıyor, tatlısı da tuzlusu da senin için önemli. Bu da bize gösteriyor ki sen detaycı, duygusal ve gösterişli şeyleri seviyorsun. Vücut tipin muhtemelen armut ya da elma şeklinde. Belin ince, kalçaların daha belirgin ya da üst bedenini dengeleyecek bir modele ihtiyacın var. Senin için en uygun model ise prenses kesim! Bol etekleri, korseli üstü ile hem şıklık hem denge sağlar. Kendini bir peri masalının içindeymiş gibi hissetmek istiyorsan bu gelinlik seni büyüleyecek. Bir taç ve duvakla kombinlediğinde gerçek bir masal kahramanına dönüşmen işten bile değil.