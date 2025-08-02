Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Hangi Model Gelinlik Giymelisin?
Her lokmada stilini keşfetmeye hazır mısın? Bu testte, sadece favori yemeklerini seçerek vücut tipini analiz ediyoruz ve sana en çok yakışacak gelinlik modelini söylüyoruz! Lezzet dolu bir yolculuk sonunda hayalindeki gelinliği öğrenmek için seni mutfağa, pardon teste alalım!
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1. En sevdiğin çorba hangisi?
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2. Bir restoranda ortaya gelmesini istediğin yemek hangisi olur?
3. Ana yemek tercihinde hangisi?
4. Makarna seçimin hangisi?
5. Fast food krizinde ilk aklına gelen?
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6. Tatlı krizinde ne yersin?
7. Gece acıkınca?
8. En sevdiğin ara sıcak?
9. Tatilde denemek istediğin yabancı yemek?
10. Yemeğin yanında ne iyi gider?
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Balık Model Gelinlik
Prenses Model Gelinlik
A-Kesim Gelinlik
Helen Model Gelinlik
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