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Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Hangi Model Gelinlik Giymelisin?

Seçtiğin Yemeklere Göre Sen Hangi Model Gelinlik Giymelisin?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
02.08.2025 - 12:01

Her lokmada stilini keşfetmeye hazır mısın? Bu testte, sadece favori yemeklerini seçerek vücut tipini analiz ediyoruz ve sana en çok yakışacak gelinlik modelini söylüyoruz! Lezzet dolu bir yolculuk sonunda hayalindeki gelinliği öğrenmek için seni mutfağa, pardon teste alalım!

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1. En sevdiğin çorba hangisi?

2. Bir restoranda ortaya gelmesini istediğin yemek hangisi olur?

3. Ana yemek tercihinde hangisi?

4. Makarna seçimin hangisi?

5. Fast food krizinde ilk aklına gelen?

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6. Tatlı krizinde ne yersin?

7. Gece acıkınca?

8. En sevdiğin ara sıcak?

9. Tatilde denemek istediğin yabancı yemek?

10. Yemeğin yanında ne iyi gider?

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Balık Model Gelinlik

Balık Model Gelinlik

Senin yemek tercihlerinde hep bir şıklık, bir estetik kaygısı var. İddialı ama dozunda, klasik ama modaya uygun... Bu da bize vücut tipinin orantılı, kum saati formunda olduğunu ve feminen hatlarını zarif bir şekilde sergileyebileceğini gösteriyor. Belki de biraz sportif, biraz narin... Ne olursa olsun zarafetin göz kamaştırıcı! Senin için en uygun gelinlik modeli kesinlikle balık kesim! Vücudunun şeklini vurgulayan, belini ortaya çıkaran ve yürüdükçe zarifçe dalgalanan bu model, tüm gözleri üzerine toplar. Aynaya baktığında 'işte bu!' demek istiyorsan, balık model gelinlik tam sana göre. Altına zarif bir topuklu ve sade bir topuzla mükemmelliği yakalayabilirsin.

Prenses Model Gelinlik

Prenses Model Gelinlik

Yemek seçimlerin bolca çeşit barındırıyor, tatlısı da tuzlusu da senin için önemli. Bu da bize gösteriyor ki sen detaycı, duygusal ve gösterişli şeyleri seviyorsun. Vücut tipin muhtemelen armut ya da elma şeklinde. Belin ince, kalçaların daha belirgin ya da üst bedenini dengeleyecek bir modele ihtiyacın var. Senin için en uygun model ise prenses kesim! Bol etekleri, korseli üstü ile hem şıklık hem denge sağlar. Kendini bir peri masalının içindeymiş gibi hissetmek istiyorsan bu gelinlik seni büyüleyecek. Bir taç ve duvakla kombinlediğinde gerçek bir masal kahramanına dönüşmen işten bile değil.

A-Kesim Gelinlik

A-Kesim Gelinlik

Senin yemek tercihlerinde hem geleneksel hem modern dokunuşlar var. Ne çok gösterişten hoşlanıyorsun ne de fazlasıyla sade bir görünümden. Bu, dengeli bir stil anlayışına sahip olduğunu gösteriyor. Vücut tipin muhtemelen armut ya da dikdörtgen formda ve sen doğru kesimlerle harikalar yaratabilirsin. A-kesim gelinlik, senin için biçilmiş kaftan! Bel kısmı dar, etek kısmı ise hafif kabarık olan bu model, hem hareket özgürlüğü sunar hem de zarafetiyle dikkat çeker. Özellikle kır düğünü ya da açık hava konseptleri için vazgeçilmez bir seçim olabilir. Saçlarını dalgalı bırak, eline minik bir çiçek buketi al, işte oldun!

Helen Model Gelinlik

Helen Model Gelinlik

Senin yemek tercihlerin oldukça özgün, hafif, yaratıcı ve sıra dışı seçeneklere kayıyor. Bu da bize gösteriyor ki sen doğallığı seviyor ama aynı zamanda tarzını yansıtmayı ihmal etmiyorsun. Vücut tipin ince uzun ya da atletik olabilir ve hareket kabiliyetine önem veriyorsun. Senin için en uygun model helen kesim! Hafif kumaşlardan yapılmış, dökümlü ve romantik bu gelinlikler, sadeliğin şıklığını en güzel şekilde yansıtır. Kırda bir düğün, sahilde bir tören ya da rustik bir konsept hayal ediyorsan, bu gelinlikle kendini tanrıça gibi hissedeceksin. Çiçekli bir taç ve doğal makyajla tamamladığında herkesin büyüleneceği bir gelin olacaksın.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
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