Yaptığın Hamburgere Göre Sen Ne Kadar İnce Düşüncelisin?
Bir hamburger sadece yemek değildir; kim olduğunu, nasıl düşündüğünü ve neye değer verdiğini ortaya çıkaran bir sanat eseridir. Seçtiğin ekmekten içine koyduğun turşuya, her detay senin kişiliğini yansıtır. Peki, hamburger yapma tarzına göre ne kadar ince düşünceli birisin?
Hamburgerini hazırla, biz de seni çözmeye başlayalım!
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1. Önce cinsiyetini seçer misin?
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Hamburgerin ekmeğini nasıl seçersin?
4. Et tercihin ne olurdu?
5. Peynir seçimin?
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6. Sos tercihin nedir?
7. Hamburgerde olmazsa olmazın nedir?
8. Patatesin nasıl olsun?
9. Yemeğin yanında içeceğin nedir?
10. Hangi hamburger daha iyi olur sence?
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Zihninde İncelikler Gizli
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